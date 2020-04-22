Дистанционное обучение, или Как мы осваиваем новые ресурсы

Завершается первая неделя дистанционного обучения в МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах». Она была непростой, но точно очень насыщенной и интересной! Всем нам – ребятам, учителям, родителям – пришлось быстро осваивать новые способы действия и ресурсы: образовательные платформы, онлайн-конференции, электронные учебники, онлайн-тесты и онлайн-тетради. Наш лексикон пополнился десятками новых слов из названий сайтов, программ, новых технологий.

Всем нам сейчас нелегко! Поэтому давайте выдохнем, посмотрим на себя со стороны и скажем: мы молодцы! Каждый ученик, каждый учитель, каждый родитель – молодец!

Ребята – потому что быстро научились деловому общению в мессенджерах, не пропускают уроки и проявляют максимум самостоятельности.

Педагоги – потому что смогли быстро перестроиться, в скоростном режиме осваивают дистанционные технологии, много времени и сил отдают не только урокам, но и личному общению с ребятами.

Родители – потому что поддерживают детей изо всех сил, помогают, когда это необходимо, создают дома уют и условия для учебы.

В течение первой недели педагоги и ребята ищут оптимальные способы взаимодействия, которые позволят уйти от формализма, организовать качественную обратную связь. Ежедневно педагоги гимназии проводят онлайн-совещание с помощью ZOOM, чтобы подвести итоги дня, поделиться методическими находками и идеями. Конечно, главным средством обучения остается обычный учебник и тетрадь, вместе с тем учителя и гимназисты активно осваивают и дистанционные технологии: Е. П. Кравцова использует онлайн-тесты для уроков биологии и химии; Н. А. Фефилова на математике с шестиклассниками выбрали «Учи.ру» и прямо там проводят онлайн-видеоуроки, а также осваивают электронную доску (o-whiteboard.com); О. В. Николаева с семиклассниками на уроках физики используют Videouroki.net; И. А. Карабан записывает для своих учеников видеосообщения; учителя начальных классов работают на платформах «Российская электронная школа», «Учи.ру», для индивидуальных видеоконсультаций используют WhatsApp; учителя английского языка А. А. Бурцева, Н. С. Бурцева, И. В. Харько используют YouTube; О. Н. Чайдак использует порталы «Решу ОГЭ, ЕГЭ», «Сдам ГИА: Решу ОГЭ», самостоятельно разрабатывает презентации и тесты по истории, обществознанию и праву и высылает их ребятам по WhatsApp.

Кроме уроков, многие ребята активно участвуют в дистанционных конкурсах. Инесса Егоян, Степан Аксеник и Софья Рячкина стали участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена» (в данный момент регистрация еще продолжается, 8–10-е классы – успевайте!), Александр Литвинов и Никита Фефилов начинают дистанционное обучение в МАН РС (Я) на профильной IT-смене, Данил Борисов и Никита Фефилов участвуют во Всероссийском конкурсе «АгроНТИ». Среди 1–5-х классов мы запустили мини-проект «Я слеплю себе счастье!», Настя Катальникова и Настя Зуева уже прислали свои работы. К дистанционным конкурсам готовятся вокальная и хореографическая студии. А еще у нас открылся виртуальный шахматный кружок для учащихся 1–4-х классов под руководством С. П. Николаева.

Главная наша задача сейчас – оставаться дома, беречь здоровье свое и своих близких! Мы обязательно справимся!

Т. Митрохина,

замдиректора по УВР.