Депутатам горсовета вручены благодарственные письма

На прошлой неделе состоялась ХХХII сессия Алданского городского Совета депутатов IV созыва, на которой были внесены изменения и дополнения в статью 5 Устава МО «Город Алдан», касающуюся вопросов местного значения: содержания автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения и организации дорожного движения, участия в организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов, утверждения правил землепользования и застройки. Муниципальный правовой акт был разработан в целях приведения положений Устава муниципального образования в соответствие с Федеральными законами № 340-ФЗ, № 387-ФЗ, № 443-ФЗ, № 503-ФЗ.

На должность председателя постоянной комиссии по ЖКХ, благоустройству города, жилью и земельным вопросам депутаты избрали Александра Глотова.

Благодарственные письма главы МО «Город Алдан» за вклад в развитие муниципального образования и в честь празднования Дня органов местного самоуправления были вручены депутатам Алданского городского Совета депутатов Николаю Миронову, Инге Корниловой, Ирине Тембо.

Наш корр.