«Деньги будут!» – заявил министр ЖКХ и энергетики республики Д. С. Саввинов,

говоря о подготовке жилищного фонда Алданского района к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.

В ходе рабочей поездки он посетил котельные Алданского филиала АО «Теплоэнергосервис»,

побывал на полигоне твердых бытовых отходов, ознакомился с ходом краткосрочного плана реализации региональной программы –

капитального ремонта многоквартирного дома по улице Гагарина, 3.

Самый важный вопрос был задан министру в ходе встречи с главами поселений, представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, его поставил перед руководителем министерства глава МО «Город Алдан» А. Л. Бугай: «Небольшие объекты теплоснабжения – котельные ИП Купневич, ИП Скоробогатовой, ООО «Рубин», МУП АР «АПП», АО «Ассоциация строителей АЯМ» – длительное время не получают субсидии на возмещение коммунальных расходов, без этих финансовых средств подготовка котельных и магистральных сетей находится под угрозой срыва. Если деньги не поступят до 5 августа, возникнут большие проблемы, поскольку других источников оборотных средств у них нет, объекты функционируют за счет дотаций и сборов платежей с населения. Я надеюсь на понимание руководства министерства и поддержание партнерских отношений в части оказания помощи малым ресурсоснабжающим организациям».

Министр Д. С. Саввинов признал наличие задолженности республиканских ведомств по выплате субсидий, в частности, сумма долга перед организациями коммунального комплекса, которые занимаются теплоснабжением и вывозной канализацией, не входящими в АО «ТЭС», составляет 52 млн руб.

– В результате работы, которую провел врио главы Якутии А. С. Николаев в ходе рабочей поездки в Москву, удалось решить вопрос финансирования сферы ЖКХ: на следующей неделе получаем федеральные деньги, будет проводиться опережающее финансирование дотации, и все эти суммы пойдут на подготовку к осенне-зимнему периоду и на завоз угля, – сообщил министр. – Основная часть долга перед предприятиями будет погашена в июле и августе. Надеемся, что намеченные планы будут исполняться и руководители объектов перестанут ссылаться на отсутствие денег для подготовки к зиме.

Ремонт котельных в разгаре

Данил Семенович отметил, что происходившие в прошлую зиму технологические нарушения, приведшие к снижению эффективности работы котельных, устранены. «Утвержденный план подготовки к отопительному периоду должен быть выполнен, эту работу необходимо взять под контроль руководителям населенных пунктов совместно с теплоснабжающими организациями, чтобы войти в отопительный сезон подготовленными. Подготовка включает не только ремонт оборудования котельных, но и завоз топлива, работу в жилом фонде. Муниципалитеты должны контролировать промывку систем тепловодоснабжения, подготовку жилфонда, получение паспортов готовности по всем объектам, прошу глав обратить особое внимание на эти моменты, а также на проблемы с задолженностью по сборам платежей населения и бюджетных организаций», – подчеркнул министр.

На совещании обсуждалась возможность передачи котельной «АРЭМЗ» в эксплуатацию «Ассоциации АЯМ». «Мы пока не видим явного неисполнения условий концессионного соглашения со стороны АО «ТЭС», поэтому расторгать его и передавать объект другому предприятию не будем, – подытожил министр Д. С. Саввинов, – Будем требовать исполнения обязательств в полном объеме».

Глава МО «Алданский район» С. Н. Поздняков ознакомил собравшихся с ходом ремонтных работ на объектах теплоснабжения. Так, в котельной МУП АР «АПП» «Химчистка» проведен ремонт котла, ревизия насосного оборудования, в плане в августе замена 70 м магистральных сетей. В котельной МКУ-14 проведена ревизия тягодутьевого оборудования и котлов, проводится утепление и реконструкция теплотрасс. В котельной АО «Ассоциация строителей АЯМ» № 1 («ПАТО») будет установлен новый транспортер углеподачи и шлакоудаления, на котельной № 2 («ЖДЯ») проведена замена котлов, ревизия систем шлакоудаления и углеподачи, на котельной № 3 («ЖДЯ») выполнена реконструкция котлов, магистральных сетей протяженностью 2 177 м по улицам Маяковского, Есенина, Островского, подключен 31 частный жилой дом. Готовность объектов теплоснабжения «Ассоциации АЯМ» составляет более 80 %.

– По данным управляющих компаний, проведена промывка сетей в 476 домах из 1157, обслуживаемых УК, – отметил глава района С. Н. Поздняков.

Заместитель генерального директора АО «ТЭС» В. И. Иванов в деталях рассказал о ходе ремонта каждой котельной, которую эксплуатирует АО «ТЭС» на территории Алданского района.

– Ремонтной программой охвачены все объекты генерации, проводится ревизия как основного, так и вспомогательного оборудования, весной по окончании отопительного периода были дополнительно выявлены слабые места. Так, на котельной в мкр. им. ЯЦИК будут полностью заменены два котла, в Синегорье будет выполнено утепление тепловых сетей, планируется установка дополнительного пятого котла, чтобы в пик нагрузки имелся резерв оборудования, – рассказал Виктор Игоревич.

«В котельной «АРЭМЗ» проводится капитальный ремонт двух котлов, заменены колосниковые решетки, поворотный экран, конвективные блоки, частично боковые экраны, на третьем котле будет заменен поворотный экран и дополнительно конвективный блок, по сетям работы будут продолжаться. Дополнительно приобретено 500 м3 теплоизоляции с покрывным материалом, чтобы привести в порядок магистральные сети в соответствии с нормами и требованиями и уйти от лишних потерь предприятия и недовольства потребителей», – сообщил В. И. Иванов.

Уже заключены договоры на обеспечение котельных топливом.

В Нижнем Куранахе начнется строительство нового теплопункта ЦТВ КВТС, в ходе реконструкции основного теплопункта ЦТП-1, который несет основную нагрузку по теплоснабжению поселка, будут установлены современные пластинчатые пароводяные теплообменники, что позволит повысить качество предоставляемой услуги. Ведутся работы по утеплению теплосетей, будет заменено несколько участков.

– Работы по всем котельным ведутся, нигде нет такого, чтобы на котельной висел замок, – заявил Виктор Игоревич. – Осуществляются промывки, опрессовки теплосетей, приступаем к работам в Ленинском, Лебедином, мкр. Солнечном. Эти котельные подают ГВС, поэтому в соответствии с законодательством на 14 дней мы берем тайм-аут, выводим их в планово-предупредительные ремонты и начинаем заниматься тепловыми сетями. Есть большие проблемы с оборотными средствами, надеемся, республика исполнит свои обязательства и субсидию нам выплатят.

День потребителя – ежемесячно

Заместитель руководителя АО «ТЭС» В. И. Иванов сообщил о принятом решении в первую пятницу каждого месяца проводить в Алданском районе День потребителя.

– Специалисты исполнительной дирекции, управления реализации, тепловой инспекции, технических служб будут приезжать из Якутска для проведения встреч с населением, в ходе которых планируется рассматривать все проблемные вопросы. Потребителям необходимо предварительно зарегистрироваться по указанному телефону, обозначить вопрос, который интересует, чтобы специалисты по направлениям могли отработать и дать мотивированный ответ, – разъяснить В. И. Иванов. – Пригласим на День потребителя управляющие компании и представителей администрации муниципалитетов для совместной работы, первая встреча состоится уже 3 августа.

Исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Е. А. Фролов поставил перед руководством министерства ЖКХ и энергетики республики важный вопрос, касающийся имущественных взаимоотношений предприятия и АО «ТЭС», который невозможно решить без привлечения Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я). Министр Д. С. Саввинов заверил, что имущественные вопросы обязательно будут обсуждаться для выработки подходов к их решению.

Проблемный вопрос аварийного состояния городского коллектора озвучил глава города А. Л. Бугай:

– От Министерства ЖКХ и энергетики получил отписку: до 2021 года денег на коллектор не будет. Если мы сегодня его комиссионно не обследуем и не дадим профессиональное заключение, может случиться беда. Газовики подключат объекты ЛПУ-2, канализация пойдет в этот коллектор, что неизбежно усугубит положение. Он весь разрушен, ремонтные работы требуют больших финансовых затрат, таких средств у города нет.

Руководитель министерства согласился с тем, что необходимо разрабатывать отдельную программу по реконструкции и строительству коллектора и оперативно принимать решение.

Изменить сроки проведения

капремонта дома невозможно

На совещании присутствовал и генеральный директор «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я)» В. М. Пермяков, по его словам, в единую программу капремонта в республике включены 4 466 домов, из которых около 2 тыс. составляет деревянный жилфонд.

– В 2018 году в Алданском районе запланирован ремонт 14 домов, большая часть их расположена в Нижнем Куранахе и один — в Алдане. В рамках программы в основном ремонтируются инженерные коммуникации, проводятся наружные работы по утеплению фасадов, ремонту кровли и фундамента, – отметил Влад Михайлович. – Он остановился на суммах сбора платежей за капитальный ремонт. Средний показатель в Алданском районе составляет 76 %, что соответствует среднереспубликанскому, в Алдане сбор взносов населения составляет 74 %, в Томмоте – 82 %, в Нижнем Куранахе – 80 %.

Отвечая на интересующий многих глав поселений вопрос о возможности изменения сроков капитального ремонта жилья, В. М. Пермяков заметил, что в настоящее время нет нормативно-правовой базы, конкретной схемы переноса времени ремонта дома с более позднего срока на более ранний. «Разрабатываются изменения, которые в сентябре должны быть внесены в закон республики о капитальном ремонте, сейчас на уровне муниципального образования поменять местами дома в очереди мы не можем. В ходе актуализации региональной программы капремонта будут учитываться мнения муниципалитетов на этот счет», – отметил он.

Министр ЖКХ и энергетики Д. С. Саввинов подтвердил, что по деятельности ФКР у населения, глав муниципальных образований республики возникает много вопросов, в частности, по «поддерживающему» ремонту, который должен проводиться в период между признанием дома аварийным до его фактического сноса, исключая возможность возникновения аварийных ситуация и обеспечивая жильцам безопасное проживание. Он обратил внимание, что Фонд капитального ремонта разрабатывает механизмы взаимодействия с муниципальными образованиями, управляющими компаниями, жильцами: «ФКР свои подходы по направлениям деятельности поменяет, надеемся, что качество ремонта домов изменится в лучшую сторону».

Завершая совещание, Данил Семенович заверил, что график ремонтных работ Алданского филиала АО «ТЭС» будет предоставлен всем главам муниципалитетов и взят министерством под контроль. Полигон для твердых бытовых отходов необходимо закрывать и отводить новую площадку. «Везде, где по итогам конкурса отобран региональный оператор по обращению с ТБО, существуют проблемы. В августе в Алдане запланировано проведение семинара-совещания по реализации этого закона с приглашением специалистов Госкомцен, Роспотребнадзора, Росприроднадзора. Надеемся, что проблемы, которые вы сегодня поставили, мы сможем решить, приложив совместные усилия», – подчеркнул министр.

Елена ИВКИНА

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