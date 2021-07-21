С массой впечатлений, ярких эмоций и новых знакомств вернулись из поездки в Москву, где проходил Всероссийский молодежный патриотический форум «Дай пять», алданские юнармейцы. Мероприятие, посвященное пятилетию «Юнармии», собрало активистов движения из 85 субъектов Российской Федерации, юных делегатов из Армении и Беларуси. Якутию на форуме представили семеро наших ребят – Никита Бондаренко, Артур Веденев, Назданай Калыева, Илья Цыльке, Роман Ромаш, Ульяна Дремлюга и Юля Баранникова во главе с координатором отряда Надеждой Веденевой и начальником Регионального штаба «Юнармии» Александром Кузьминым.

В «Авангарде»

молодежного форума

– Для меня эта поездка была проявлением самостоятельности и ответственности перед всем своим отрядом, ведь мы представляли на форуме республику! Я для себя узнал много нового, познакомился с ребятами из других регионов страны. С удовольствием слушал рассказы юнармейцев из других городов, и у меня появилась особая гордость за свой родной край, – делится впечатлениями от участия в форуме девятиклассник школы № 1 Артур Веденев.









Более 700 участников в течение нескольких дней общались на игровых, образовательных, дискуссионных площадках форума, развернувшегося на базе учебно-методического центра «Авангард» в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот».

Семинары, мастер-классы, квесты, встречи, медиафорум юных корреспондентов «Защитник», культурологический фестиваль «История русского воинства» и многие другие спортивные, развлекательные, познавательные мероприятия составили насыщенную программу слета, рассказывает координатор отряда Надежда Олеговна Веденева, и алданские юнармейцы активно включились в работу, побывав практически на всех тематических площадках форума.

Оособый интерес, отмечают ребята, вызвали занятия по военной подготовке, где им довелось продемонстрировать умения в сборке и разборке АК, стрельбе из пневматической винтовки, а еще лекции по радиотехнике, участие в работе секции по оказанию первой помощи и, конечно же, различные экскурсии по парку «Патриот», экспозиции военной техники, где можно было потрогать руками уникальные экспонаты.

– Из экскурсий я узнал много нового и интересного о Великой Отечественной войне, о военной технике. Еще раз восхитился мужеством и отвагой наших дедов и прадедов. Лично мне особенно запомнился и тронул душу музей «Дорога памяти». Его длина составляет 1 418 метров – именно столько дней длилась Великая Отечественная война. А еще я приобрел новых друзей, с которыми теперь продолжаю общаться в соцсетях, – делится 11-классник школы № 9 Илья Цыльке.

В онлайн-режиме школьников поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу, он зачитал приветствие президента России Владимира Путина в адрес юнармейцев, ответил на вопросы ребят.

«Я убит подо Ржевом…»

Одним из важных событий для алданских юнармейцев стала поездка в Город воинской славы Ржев, где, признаются, получили настоящую прививку патриотизма и гордости за страну. Монумент советскому солдату – грандиозный памятник самоотверженности и мужеству участников Ржевской битвы, возведенный на месте ожесточенных сражений 1942–1943 годов и открытый в год празднования 75-летия Великой Победы, затрагивает самые глубокие чувства и вызывает целую палитру эмоций, рассказывают ребята. 25-метровый, парящий над землей, бронзовый солдат с автоматом, полы плащ-палатки которого разлетаются в стаи журавлей, виден за многие километры. Юные патриоты посетили воинское кладбище, где захоронены останки советских и немецких солдат, по сей день на местах боев здесь работают поисковые отряды, благодаря которым более 21 тысячи павших воинов были вырваны из небытия и захоронены с почестями. Встретились с энтузиастами-поисковиками, побывали в музее, где собраны найденные во время раскопок личные вещи погибших солдат, каски, гильзы, капсулы, медальоны и другие артефакты. Отдали дань памяти на месте захоронения воинов-якутян. Такие поездки, считают ребята, нужно организовывать и для других школьников, чтобы сохранить у молодежи память о Великой Отечественной войне и подвиге советского солдата.

«Мы армия страны!

Мы армия народа!»

А накануне Дня защиты детей еще 13 юнармейцев из Алданского района во главе с военным комиссаром Олегом Бабичем встречали прибывший в Тынду военный поезд патриотической акции «Мы армия страны! Мы армия народа!» Перрон Тындинского железнодорожного вокзала на несколько часов превратился в открытое музейное пространство. Приуроченная к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне акция Министерства обороны РФ стартовала 25 апреля в Москве, откуда поезд отправился на восток, чтобы поведать историю побед, показать трофеи и современное вооружение Российской армии. Тында – одна из 51 станции на пути следования эшелона. Все вагоны поезда тематические, рассказывают ребята, отражают героические страницы истории нашей страны, новейшие достижения Вооруженных сил, развитие юнармейского движения, в составе, например, целый вагон посвящен Великой Отечественной войне, здесь размещены музейные экспонаты и оружие, а в военно-медицинском вагоне представленная экспозиция рассказывала о борьбе военных с пандемией.

– Очень понравилась интерактивная экспозиция в вагоне, посвященном современным международным конфликтам и цветным революциям, – делятся участники алданской делегации юнармейцев девятиклассница Екатерина Рясная и шестиклассник Александр Тычинский.

За несколько часов, пока поезд находился на железнодорожном вокзале, юнармейцы побывали во всех вагонах, на разных стендах эшелона могли на скорость разобрать и собрать автомат Калашникова, посмотреть современное стрелковое вооружение, инженерно-саперное оборудование, образцы военной формы, армейские предметы быта. Конечно же, впечатлила, особенно мальчишек, установленная на платформах новейшая российская военная техника: современные бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также бронемашины, захваченные у террористов во время военной операции в Сирии. Также ребята поучаствовали в экскурсиях, посмотрели выступления музыкальных ансамблей, угостились солдатской кашей.

Наш корр.

Фото предоставлены

Н. Веденевой и О. Бабичем.