В целях усиления социальной защищенности инвалидов, находящихся на постоянном диализном лечении, постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 октября 2017 года № 321 внесены изменения в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 июля 2017 года № 206 «Об утверждении Положения об оказании адресной материальной помощи в Республике Саха (Якутия) малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» в части увеличения порога уровня дохода семьи до 2-кратной величины прожиточного минимума при оказании адресной материальной помощи инвалидам, получающим диализное лечение, на оплату расходов на проживание.

Адресная материальная помощь на оплату расходов на проживание за пределами места жительства инвалидам, находящимся на постоянном диализном лечении, будет оказываться при условии, если среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина не превышает 2-кратной величины прожиточного минимума, что позволит охватить социальной помощью большее количество нуждающихся в ней якутян.

Положением предусмотрено оказание адресной материальной помощи гражданам по месту получения диализного лечения два раза в год в виде компенсации расходов на проживание за полугодие.

В 1-м полугодии 2017 года материальную помощь получил 1 инвалид на сумму 78 510 рублей.

В настоящее время Управлениями социальной защиты населения осуществляется работа по приему обращений граждан, находящихся на постоянном диализном лечении, и назначение выплат адресной материальной помощи на оплату расходов на проживание за пределами места жительства за 2-е полугодие текущего года.

В. Мазурок,

руководитель ГКУ РС (Я)

«Алданское управление

социальной защиты населения и труда»