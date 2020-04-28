Глаза боятся, а руки делают… Об опыте внедрения дистанционного обучения в Алданском медицинском колледже

С 18 марта студенты и преподаватели Алданского медицинского колледжа, как и другие средние и высшие профессиональные образовательные организации республики, окунулись в обучение в дистанционном режиме. Не будем скрывать, что неожиданность данного решения главы республики привела изначально каждого педагогического работника колледжа в состояние некоторого шока, растерянности, тревоги. У всех возникало множество вопросов, ведь ни для кого не является секретом, что средние профессиональные образовательные учреждения в отличие от школ не могут похвастать обилием обучающих электронных ресурсов, которыми с легкостью можно было бы воспользоваться.

Понимая необходимость наличия единой образовательной платформы, как для студентов, так и для преподавателей, коллектив колледжа обратился к вопросу поиска такой оптимальной и несложной в использовании платформы. Мы понимали, что на решение этих проблем у нас отведено немного времени, необходимо было в кратчайшие сроки обучить преподавателей и проинструктировать студентов, чтобы как можно быстрее восстановить процесс обучения. Преподавателем информатики Е. А. Цицик был предложен для пользования в период обучения в дистанционном режиме многофункциональный электронный ресурс – платформа Online Test Pad, который на сегодняшний день успешно используется всеми участниками образовательного процесса. Первоначально было организовано обучающее мероприятие по использованию этой площадки в период обучения для преподавателей. Для студентов была подготовлена подробная инструкция по выходу на данную площадку и пользованию учебными материалами.

У каждого преподавателя и студента имеется личный кабинет, куда загружаются учебные материалы теоретического и практического значения, задания, тесты. Кроме того, данная программа позволяет устанавливать определенное время на выполнение студентами того или иного задания, что предусматривает собой возможность своевременности выполнения и сдачи домашней работы обучающимися, позволяет не затягивать учебный процесс, осваивать программу каждой дисциплины в установленное время. Возможности этой платформы также позволяют регулировать образовательный процесс администрации колледжа. Еженедельно заведующая учебным отделением просматривает платформу, диагностирует наполняемость учебных материалов, соответствие их календарно-тематическому планированию и расписанию. Расписание учебных занятий еженедельно размещается на официальном сайте ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» в разделе «Дистанционное обучение», что позволяет студенту своевременно ознакомиться с предстоящим режимом работы. Общение между преподавателями и студентами выстраивается посредством использования мессенджеров, электронной почты, что позволяет отслеживать выполнение обучающимися домашнего задания, в случае возникшей необходимости оказывать консультационную поддержку студенту. Бесспорно, подобный режим работы не сравним с очным общением, но создавшаяся ситуация учит нас работать по-новому.

Безусловно, дистанционный режим обучения является для нас, как и для многих, некоторой апробацией. До сих пор продолжают возникать вопросы, проблемы, которые требуют незамедлительного решения. Ведь с переходом на дистанционный режим тем не менее перед каждой образовательной организацией стоит задача выполнения требований ФГОС и реализации программы в полном объеме. Проблемы, в первую очередь, связаны с недостаточным наличием бесплатных электронных образовательных ресурсов для медицинских образовательных учреждений, слабой скоростью интернета в некоторых населенных пунктах, где проживают наши студенты. Во-вторых, далеко не всякую профессию можно успешно освоить дистанционно. Дистанционное обучение будущих медицинских работников осложняется отсутствием возможности преподать студенту практическую строну дела. Благодаря творческому подходу преподавателей колледжа к образовательному процессу, обучение проводится согласно установленному плану, в случае необходимости вносятся коррективы в рабочую программу. Преподаватели самостоятельно проводят тщательный отбор информации для студентов, чтобы материал оказался для каждого из них понятным и доступным. В течение апреля преподаватели Алданского медицинского колледжа прошли курсы повышения квалификации на тему «Информационные и коммуникационные технологии в СПО», предложенные ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования» г. Якутска.

Студенты выпускных курсов будут привлечены в рамках производственной практики к мероприятиям по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Деятельность студентов-выпускников будет предполагать консультационную поддержку тех, кто находится на самоизоляции, подготовку информационных сообщений, вступление в ряды волонтерского сообщества по поддержке населения в период пандемии. На сегодняшний день три студентки-выпускницы отделения «Сестринское дело» официально трудоустроены и проходят практику на основании добровольного согласия в обсерваторе г. Алдана. Иногородние студенты выпускных курсов пройдут производственную практику в ФАП, поликлиниках по месту жительства.

На сегодняшний день перед администрацией Алданского медицинского колледжа стоит задача создания условий для защиты выпускниками дипломных работ в дистанционном режиме.

Да, трудностей и вопросов с переходом на дистанционные образовательные технологии возникает немало, но если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то без применения дистанционных технологий невозможно представить систему образования уже через 2–3 года. Потому остается надеяться, что государство будет активнее содействовать созданию благоприятных условий в этом вопросе. Ну а дальше – как всегда: глаза боятся, руки делают.

Н. Морозова,

заведующая учебным

отделом.