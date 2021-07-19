«Главная задача — обеспечение безопасности жителей и сохранение экологического равновесия»

28 мая (по московскому времени – 27 мая) с космодрома Восточный запланирован очередной пуск ракеты-носителя «Союз-2-1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту.

Это уже третий старт из дальневосточной космической гавани в 2021 году. Накануне в Алданский район прибыли специалисты ЦЭНКИ – Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Наряду с подготовительными предпусковыми работами у сотрудников «дочки» Роскосмоса запланирован онлайн-урок с учениками школы № 20 с. Хатыстыр. Встречи с представителями отечественной космической отрасли в Год науки и технологий, а также 60-летия первого полета человека к звездам – ценный опыт для ребят и одно из свидетельств открытости корпорации для жителей территорий, так или иначе связанных с осуществлением космической деятельности. Впрочем, знакомство школьников наслега со специалистами Роскосмоса давнее, состоялось оно еще перед одним из первых пусков. А в 2018 г. ученики хатыстырской и угоянской школ получили в подарок от космической корпорации учебные компьютеры.

Перед предыдущим стартом, осуществленным с космодрома Восточный в апреле, «АР» рассказывал о том, как ведется экологическое сопровождение в районах падения частей космических ракет.

Накануне нового пуска узнали об аспектах взаимодействия космической корпорации с органами местного самоуправления.

К слову

Головной обтекатель – своего рода футляр для защиты полезной нагрузки ракеты-носителя, выполненный из композитного материала.

«Сотрудничество муниципалитета с Роскосмосом началось весной 2013 года, когда первая группа специалистов космической отрасли прибыла на рекогносцировку 983-го района падения отделяющихся частей ракеты-носителя – створок головного обтекателя. Первоначально район определялся юго-западнее, в его зоне оказались объекты промышленности, высоковольтная линия электропередачи. После обсуждения, состоявшегося в Алдане, район падения был скорректирован», – рассказывает Владимир Михайлович Татарников, руководитель ЗИУ МО «Алданский район».

На стадии так называемого открытия района падения осуществляется отбор проб окружающей среды, изучение местности на наличие дорог, объектов инфраструктуры, охотничьих избушек и т. д., учет мнений и пожеланий органов МСУ, проводятся общественные слушания.

К слову

В течение всего периода использования территорий района, определенных для приема фрагментов ракет-носителей, в соответствии с законодательством кочевым родовым общинам КМНС, чьи земли находятся внутри зоны падения отделяемых частей космических аппаратов, поступают компенсационные выплаты, которые в настоящее время перечисляются после каждого запуска ракет.

Первые общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду космической деятельности были проведены в Алдане в 2014 году и собрали большое количество заинтересованных граждан. Был не только повышенный интерес, проблемные вопросы, прозвучавшие от коренных жителей, но и намеренно подготовленные провокационные выступления. Однако представителям Роскосмоса тогда удалось развеять опасения жителей, рассказывает Владимир Михайлович.

Ко времени проведения вторых подобных слушаний, состоявшихся в связи с открытием нового района приема отделяющихся частей ракет (именно это наклонение «работает» в текущем году), уже имелись практический опыт, наработанная статистика, были представлены результаты всех проведенных ранее на территории мониторингов окружающей среды, фотографии, подтверждающие отсутствие воронок, возгораний и т. п. в местах обнаружения фрагментов головных обтекателей. «К этому времени представители родовых общин уже сами предлагали сотрудникам Роскосмоса помощь в предоставлении информации и других ресурсов. Словом, отношение людей заметно изменилось», – говорит Владимир Татарников.

Способствует этому и обширная просветительская работа, которую ведут на местах представители ЦЭНКИ. «Наша деятельность – довольно специфична. Мы привыкли к большому количеству вопросов от местных жителей. Стараемся как можно больше рассказывать о том, чем занимаемся, всегда откликаемся на приглашения в учебные заведения, делимся информацией. В предыдущий наш приезд была организована встреча с отрядом Юнармии. В Алданский историко-краеведческий музей в 2018 году мы передали фрагмент головного обтекателя ракеты-носителя с пуска, осуществленного к годовщине выхода в открытый космос Алексея Леонова, – отмечает Ольга Сусленко, главный специалист отделения районов падения филиала АО «ЦЭНКИ» – НИИ стартовых комплексов им. Бармина.

Главная задача и представителей космической отрасли, и муниципалитета – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и сохранение экологического равновесия. «В этих вопросах достигнуто полное взаимопонимание. Роскосмос дает исчерпывающую информацию о пусках, которая распространяется по всем каналам связи, мы публикуем ее в средствах массовой информации, извещаем родовые общины, глав поселений. Уже второй год нам помогает МЧС, оповещая население о предстоящих запусках посредством SMS», – рассказывает руководитель земельно-имущественного управления администрации района.

В тему

В рамках Соглашения, подписанного между Госкорпорацией «Роскосмос» и Республикой Саха (Якутия) на полях Петербургского экономического форума в 2019 году, предусматривается сотрудничество в сфере развития научного, технического и кадрового потенциала для космической промышленности, а именно в части поступления абитуриентов из числа жителей республики в профильные высшие учебные заведения, готовящие специалистов для госкорпорации «Роскосмос», а также их дальнейшего трудоустройства. По данному направлению Роскосмос планирует взаимодействовать с образовательными организациями и учреждениями республики.

Обнаружение и вывоз упавших фрагментов – также та часть деятельности, к которой приковано внимание общественности. Стоит отметить, что в целях совершенствования работы по обнаружению отделяющихся частей ракеты-носителя будет продолжена практика использования беспилотных летательных аппаратов. Новые совместные работы с беспилотниками компании Zala Аero Group, входящей в АО «Концерн «Калашников» запланированы на ближайшее время. Современные аппараты способны найти даже небольшие фрагменты, при этом охватив обследованием довольно большие площади.

Напомним, что в этом году запланировано всего пять так называемых коммерческих запусков с космодрома Восточный.

Ирина ВИНОГРАДОВА.