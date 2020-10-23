Герой труда Павел Новгородцев

Люди труда – гордость нашего края, республики и страны. Как бы пафосно не звучали эти слова, но это абсолютная правда. Без работников производства, сельского хозяйства, строителей не было бы ни нашей страны, ни тех благ, которыми мы ежедневно привыкли наслаждаться. О таких героях труда нужно больше рассказывать, вспоминать, чтобы молодое поколение знало о подвигах и заслугах этих людей, чтобы мы помнили и гордились ими, могли сравнивать условия жизни и условия труда прошлых лет с настоящим временем. Это те люди, кто не воспринимал свою работу как подвиг, а просто делал то, что считал нужным и должным. Кто завоевал уважение односельчан своей честностью, порядочностью, передал свой опыт работы не одному поколению.

Одним из таких героев труда являлся Павел Андреевич Новгородцев.

Загрузка руды.

Экскаватор на руслоотводной канаве, 1936 г.

Экскаватор ЭВГ-4И.

Жизнь не баловала Павла. Детство досталось ему трудное. Родился он в 1926 году в небольшом сибирском селе Новгородцеве на берегу многоводного Иртыша в Омской области. Был девятым, самым младшим в бедняцкой семье. В шесть лет осиротел, лишившись родителей. Но детей-сирот поддержал колхоз, не дал пропасть.

В 1936 году старший брат Иван устроился на амурский прииск Нюкжа старателем и вызвал к себе трех братьев Виктора, Константина и Павла. 19-летний Виктор пошел работать, а младшие поступили в школу. Осенью 1939 года Новгородцевы приехали на Алдан и с тех пор крепко обосновались здесь.

В 1941 году Павел окончил семь классов, этот год стал началом трудовой биографии. Старшие братья ушли на фронт, Иван не вернулся. Мальчик изъявил желание работать в шахте и ни разу не пожалел об этом. По двенадцать часов в сутки не выпускали мальчишки из рук тяжелые тачки, доверху груженые золотосодержащим песком. Работали на измор в холоде, сырости и полуголодные. Мокрая одежда покрывалась коркой льда, но никто не жаловался на условия труда, потому что знали: на фронте тяжелее. От выполнения и перевыполнения ими плана зависело многое, они понимали важность своей работы, и это придавало сил и крепости духа. Ребята работали за себя, за своих отцов и братьев, ушедших на фронт.

За самоотверженный труд в годы войны комбинат «Алданзолото» и прииск Ленинский были награждены Красным знаменем Государственного Комитета Обороны. Новгородцев получил свою первую награду – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В конце 1945 года на прииск Ленинский привезли первый полукубовый экскаватор «Байерс». Для работы на нем набирали молодежь. Павел окончил в Алдане шестимесячные курсы и стал машинистом экскаватора.

В 1947 году начиналась разработка золотоносных россыпей Нижнего Куранаха, и Новгородцев переехал на новое место вместе с экскаватором. Поселка тогда еще не было, старатели только начинали рубить первые избы, и поэтому люди проживали в палатках среди тайги.

Павел Андреевич обзавелся семьей, родились дети. Постепенно рос и поселок Куранах, росла промышленность, велась геологическая разведка, открывались большие перспективы для золотодобытчиков. Началось строительство драг, требовались полигоны для «плавучих фабрик». Соответственно, нужны были и знания в этой сфере, поэтому в 1954 году Павел Андреевич вновь сел за учебники и вечерами ходил на курсы бульдозеристов. За шесть лет работы на бульдозере стал Новгородцев первоклассным специалистом. В течение этого времени его выдвинули руководителем бульдозерной бригады, состоявшей из шести машин. Во время промывочного сезона, все летние месяцы почти сутками пропадал на полигоне, пока не убедится, что дела в бригаде идут нормально. Сам стал лучшим и опытным бульдозеристом и свой коллектив вывел в передовые бригады комбината. Вместе со своими товарищами Новгородцев искал наилучшие пути и методы подготовки полигонов. Они освоили метод спаренной работы бульдозеров, принимали участие в совершенствовании системы подготовки дражных полигонов. Рост их мастерства улучшил производительность драг № 75 и № 76, работавших на Куранахе, и превысил в 2,5 раза проектную мощность. В 1957 году Новгородцев стал членом КПСС.

В шестидесятые годы геологи открыли месторождение рудного золота Боковое, на его освоение требовались специалисты и опытные рабочие. Братьям Новгородцевым предложили перейти работать на карьер. Трудно было Павлу Андреевичу расставаться со своей бригадой, но на первом плане были интересы коллектива, который возлагал большие надежды на высококвалифицированного специалиста. И в 1964 году ему доверили возглавить экипаж экскаватора ЭКГ-4,6 под номером 3.

На разных труднодоступных участках приходилось работать экипажу «тройки». Возникало много сложностей с горным ландшафтом местности, с техникой, но бригада всегда добивалась производительности выше запланированной. На карьере № 4 было установлено несколько рекордов по количеству подготовленной горной массы и по числу нагруженных за сутки самосвалов.

Время на месте не стояло, а стремительно неслось вперед. Шел рост производительности, росла и потребность в золоте для страны, менялись плановые показатели, изменились и рекорды. Разрабатывались новые месторождения. В Нижнем Куранахе в 1965 году построили золотоизвлекательную фабрику, которая начала перерабатывать руду и давать стране золото.

Перед экипажем Новгородцева были поставлены серьезные задачи о принятии новых решений для выполнения плана. Был разработан новый метод бездемонтажного перегона экскаватора с одного карьера на другой, который сэкономил двадцать тысяч рублей и использовался другими горняками.

За трудовые успехи в годы семилетки Павел Андреевич Новгородцев был награжден в 1966 году орденом Трудового Красного Знамени. Но он не останавливался на достигнутом, а продолжал давать высокую выработку и досрочно выполнил план восьмой пятилетки. В 1968 году ему было присвоено звание «Почетный горняк».

За годы восьмой пятилетки коллектив горно-обогатительного комбината «Алданзолото» достиг больших результатов. Увеличилась производительность труда, улучшились технологические показатели, была освоена высокопроизводительная техника. За досрочное выполнение плана комбинат был награжден орденом Октябрьской Революции.

Такие высокие награды были получены благодаря сплоченности коллектива золотодобытчиков, их самоотверженному труду и профессионализму.

30 марта 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана, и за достижение высоких технико-экономических показателей Павлу Андреевичу присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Экипаж Новгородцева продолжал трудиться, соревнуясь с другими высококвалифицированными экипажами, несмотря на трудности и неудачи, они высоко поднимали планку результатов. Экипаж во всем помогал и поддерживал Павла Андреевича, но не только от них зависели успешные показатели в работе, ведь здесь были задействованы буровики, взрывники и автомобилисты. На примере работы экипажей экскаваторщиков убеждаешься, как была велика роль соревнований, которые давали новые достижения. Комсомольско-молодежный экипаж под руководством П. Новгородцева добился миллионной выработки горной руды. Но успех коллектива определялся не только опытом, навыками и техническими знаниями, если бы не было взаимной поддержки и чувства надежного плеча товарища.

В 1975 году Новгородцев был назначен инструктором экскаваторщиков и стал нести ответственность уже не за одну, а за все пять бригад. Новгородцева уважали, ценили, доверяли ему. Много хороших слов о нем написано в очерке Л. Ельмаковой «Слово о рабочем человеке».

Павел Андреевич воспитал не одно поколение молодежи, поделился своими секретами мастерства и ценного опыта. Всегда болел душой за достижения коллектива, немало времени у него уходило и на депутатские обязанности. Он был избран депутатом Верховного Совета СССР, был делегатом ХV съезда профсоюзов СССР. Но это был человек, преданный своей профессии. Он не искал ни славы, ни почестей, был равнодушен к карьерному росту, скромен по своей натуре. Обычный советский человек с большой буквы, который трудился во славу Родины по чести и совести.

В 1982 году Павлу Андреевичу было присвоено звание «Почетный гражданин Алданского района». Всю свою жизнь он посвятил комбинату «Алданзолото», трудясь в одной и той же должности – рабочий. Был добропорядочным семьянином, вырастил и воспитал со своей женой Клавдией Павловной двух дочерей и сына. Ушел из жизни 11 мая 1997 года.

Н. Чигиринова,

методист отдела музейно-образовательной деятельности АИКМ.

Фото из фондов музея.