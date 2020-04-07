ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – важная часть золотодобычи

Пятого апреля в нашей стране будет отмечаться День геолога. Большой профессиональный праздник всех работников этой важнейшей отрасли отметят и в ведущей золотодобывающей компании республики ПАО «Селигдар», где действует одно из значимых подразделений, которое напрямую связано с геологией.











Двадцать лет назад в «Селигдаре» была создана первая химико-аналитическая лаборатория. Спустя пять лет она расширилась – появилась пробирная лаборатория, в которой начали применять метод пробирной плавки. В 2017 году лабораторная служба компании имела уже две аккредитации – химико-аналитической и пробирной лабораторий. Позже в арсенале специалистов лаборатории появился и третий метод исследования – рентгеноспектральный. Сегодня в этом структурном подразделении компании трудится 71 человек. Руководит большим коллективом начальник исследовательской службы Светлана Кузьменко.

В сентябре прошлого года лаборатория, располагавшаяся в одном из переулков микрорайона Геолог в Алдане, была перенесена на участок ГРК «Рябиновый». Руководство компании отреагировало на просьбу местной жительницы убрать опасный, по ее мнению, производственный объект из городской черты. Чтобы избежать задержек с выдачей результатов исследований, монтаж и запуск снятого ранее оборудования производился очень быстро. Для этого даже не пришлось останавливать основную пробирно-аналитическую лабораторию в здании, где трудились коллеги с «Рябинового». Зато сейчас все специалисты работают в одном месте, в самом центре золотодобычи.

– После нашего переезда в кратчайшие сроки были запущены новые методы исследований. В их числе экстракционный рентгеноспектральный метод определения золота в горных породах и рудах, а также в продуктах их переработки. Начали использовать фотометрический метод определения цианидов в воде и определение пробности пробирным методом, перенесенным на шлихообогатительный участок (плавильный цех). В два раза увеличилась мощность лаборатории по пробирному и атомно-абсорбционному анализам, – рассказывает Светлана Михайловна.

Специалисты объединенной пробирно-аналитической лаборатории с достоинством и профессионализмом преодолели все трудности переезда и обустройства на новом месте. И хотя все это совпало с инспекционным контролем лаборатории на «Рябиновом», уже 25 октября 2019 года лаборатория прошла не только подтверждение компетентности, но и расширила области сертификации по вышеуказанным методам.

Максим Кирпичников в должности инженера-химика работает в лаборатории уже три года и не понаслышке знает, как происходит процесс определения золота. Его работа заключается в распределении заказов на исследование, а также в составлении протоколов для предоставления результатов геологической службе.

– У нас все этапы исследования являются основными, все они необходимы для определения золота: пробоподготовка, плавка, купеляция, разваривание и взвешивание. В день выходит около 1000 проб. А с переездом алданской лаборатории объем работы значительно увеличился. Загруженность высокая, так как результатов нужно предоставлять больше, – делится Максим своими наблюдениями.

Обаятельная Алина Боровик начинала свою работу в химлаборатории «Селигдара» рядовым лаборантом. Сейчас она занимает должность инженера рентгеноспектрального цеха.

– С участков в лабораторию привозят геологические пробы – так нам поступают заказы на их исследование. Лаборанты производят вскрытие навесок, которые идут уже из истертой пробы. Далее они набирают навески, после чего разлагают их и, в конечном счете, приносят пробы ко мне в виде твэкса – твердофазного экстрагента. Это гранулированные шарики белого цвета, которые добавляют в пробу, залитую кислотой. На одну пробу необходим один грамм материала, – поясняет технологию инженер А. Боровик. – Затем на рентгене я смотрю содержание золота. Результаты записываю в рабочие листы, которые потом заношу в специальные журналы. Все данные дублируются в протоколы, а вот их мы уже передаем геологам и заказчикам на участки. В то же время, в ситуации, когда нет полной уверенности в точности результатов, их можно перепроверить в пробирном цехе – это еще один уровень исследований.

Инженер-химик Максим Гринев проводит исследования в области определения влажности в добытой руде. В «Селигдаре» он трудится 11 лет, из них третий год по нынешнему профилю. Он так же, как и его коллеги, увлеченно рассказывает, насколько важна для золотодобычи качественная экспертиза:

– Я непосредственно занимаюсь исследованиями – это цианирование и бутылочное цианирование. Также на мне исследования на влажность, технологические пробы, заявки на исследования стандартных растворов. Экспертиза влажности – это очень важный параметр, от нее зависит переработка руды. К примеру, если 200 тысяч тонн переработали, но при этом неверно определили влажность, то из всего этого объема будет зачтено в переработку только 170 тысяч тонн. Сами видите, какой процент бесполезной работы мы и наши заказчики получим, и сколько времени потратим впустую.

Сейчас в лаборатории ГРК «Рябиновый» работают три цеха исследований. И каждый из них одинаково важен и нужен для точности наладки процессов переработки руды. Основное правило здесь простое – породы не бывают однородные, значит и исследования для них применяются разные. Поэтому все три основные методики, о которых нам рассказали в лаборатории, жизненно необходимы для золотодобывающего производства. От их достоверности зависит главное – сколько граммов, килограммов и тонн драгоценного металла будет извлечено из недр. Ежегодные показатели по добыче золота по участку постоянно растут, в чем есть немалый вклад и специалистов лаборатории.

И это подтверждает статистика. Светлана Кузьменко с гордостью говорит об отличных результатах. Так, пробоподготовку прошло 513 280 проб, пробирный цех провел 318 333 исследования, атомно-абсорбционный цех – 49 988 исследований, рентгено-спектральный – 52 269 исследований, выполнено 127 035 технологических исследований.

За этими вроде бы безликими цифрами стоит напряженный и кропотливый труд каждого профессионала лабораторной службы ПАО «Селигдар».

Аксиния Хуторная,

Владимир Репин.

Фото пресс-службы ПАО «Селигдар».