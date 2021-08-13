Галина Зимницкая: «Люблю работать на земле, мне это силы придает»…

Лето – самое подходящее время для общения с замечательными алданскими дачниками. Побывать у них в гостях, увидеть своими глазами все, к чему они приложили руки, поговорить по душам, расспросить о житье-бытье вдали от шума городского… Актуальная, согласитесь, тема для газетного материала. Не пришлось заморачивать голову в поисках подходящей кандидатуры для своего рассказа. Да я же без малого четыре десятка лет знаю эту женщину, с далекого 1985 года. Тогда она приехала из Белоруссии в наш Алдан, пришла на работу мастером в районную типографию. А редакция с типографией находились долгие годы на улице Ленина под одной крышей. Замечательный специалист, прекрасная мама и бабушка – все это к ней, Галине Михайловне Зимницкой, относится. Любит рукодельничать, особенно нравится в час досуга вышивать. Помню наши коллективные выезды в лес за брусникой. Она и дикорастущие собирать хорошо умела, никогда с пустым ведром или корзиной (а в нее два ведра ягоды помещалось) домой не возвращалась. А еще мы нередко встречались во Дворце культуры, театре юного зрителя, когда выступал концертный оркестр Якутии, выходили на сцену местные творческие коллективы и гастролирующие артисты из других городов. В конце девяностых уже прошедшего века услышала краем уха, что обзавелась Галина Михайловна дачей на Тамараке. Говорили, что в выращивании овощей, цветов, обустройстве участка она преуспевает. Все, за что ни берется, спорится в ее умелых руках.

В один из последних июльских деньков, который выдался дождливым, отправляюсь на Тамарак, на улицу Дачную. Здесь все лето живет и неустанно трудится Галина Михайловна. Дождик не помешал нашему общению, напротив, дал возможность сделать передышку в повседневных заботах-хлопотах. Встретила меня на дороге к своему участку, вместе пошли в нужном направлении. Отворили калитку, и оказалась я на шести сотках этой дачницы. Что прежде всего бросилось в глаза? Буйство зелени и красок. Множество цветов на участке создают такое впечатление. Петрушка, базилик, укроп и другие полезные растения, овощи на грядках картошка, которую вот-вот уже можно подкапывать, ярко-красные ягоды клубники и много еще чего также составляющие этой привлекательности, рукотворной красоты. Заглянув в теплицы, а их на участке две, увидела растущие там огурцы, помидоры, перцы. Есть, конечно, ягодные кустарники. Так что и малина, и смородина созревают, когда положено, и дают урожай.











Жизнь дачника, особенно с ночлегом, невозможна под открытым небом. Дом, который сейчас на участке, поначалу был одноэтажным, таким он достался от прежних хозяев. Пиломатериал также имелся. Намеревались тогдашние владельцы строиться, но изменились планы. Уехали из Алдана, а дачу продали. Купили ее для Галины Михайловны зять Владимир и дочь Людмила. Это было их подарком к ее золотому юбилею. Предварительно вместе с ней объехали несколько участков, которые продавались. Ей приглянулся этот. С тех пор прошло двадцать два года. О своем выборе не жалеет, считает удачным это приобретение на улице Дачной. Красивое уютное местечко. Беседка, в которой мы уселись для разговора, тоже осталась от прежних хозяев. А ко всему остальному, что теперь есть, сами руки приложили, потратились, надо полагать, основательно. Став дачницей, она еще продолжала восемь лет трудиться. День работала, вечером мчалась на Тамарак, чтобы там хлопотать на участке, а утром вновь в город отправлялась. Выходные полностью проводила на даче.

На дно 3-литровой банки надо положить 8 резаных зубчиков чеснока, укроп, листья смородины и лист хрена. Заполнить банку плотно огурцами, добавить 2 столовые ложки с горкой соли. Залить очищенной (очень важно!) водой, накрыть крышкой и оставить в комнате на 3 суток. После этого слить рассол, прокипятить и вновь залить. Так поступить два раза, а на третий раз добавить воды, прокипятить и закатать.

– Нелегко, наверное, было все это совмещать?

– Нет, – отвечает на мой вопрос Галина Михайловна. – Люблю землю, работать на ней. А земля сил придает.

В доме, который стал двухэтажным, есть все необходимое. Теперь переезжает сюда на все лето. Вечером, после работы на участке, Галина Михайловна смотрит телевизор или разгадывает кроссворды. Рядышком, свернувшись калачиком, пристраивается кошка Ася. Душевую, туалет построили. Старые теплицы заменили на современные, какими сейчас дачники и огородники обзаводятся.

Обращаю внимание на необычные, в форме лебедушек, цветочные клумбы, где растут бархатцы. Оказывается, сделаны они из автомобильных шин. Их выполнили умельцы по заказу хозяйки. Несколько лет были белого цвета, а нынче она их в розовый покрасила. Смотрятся оригинально. Нарядный вид придают участку расставленные в разных местах декоративные фигурки в виде гномиков, птичек, грибочков, лягушки… То и дело у нее возникают новые идеи по обустройству. Хочется какой-то изюминки, чтобы глаз радовать, настроение поднимать. Дача – самое подходящее место для сочетания труда с отдыхом, полезного с приятным. А еще, как считает Галина Михайловна Зимницкая, возможность для общения с людьми, у которых такие же интересы. Их она с нежностью называет «подругайками». Это три дачницы, живущие по соседству. С двумя из них: Екатериной Николаевной Привалихиной с улицы Зеленой и Валентиной Прокопьевной Головачевой с улицы Урожайной я также встретилась в этот день. Пришли в беседку, когда им Галина Михайловна позвонила и пригласила. Вера Александровна Умарова была занята.

Дружат женщины уже давно, видятся постоянно, всегда находят общие темы для разговора. Это касается не только дачных забот, но и житейских вопросов. Вместе любят смотреть по телевизору передачу «Поле чудес». Делятся семенами, рецептами удачных заготовок. У Валентины Прокопьевны, к примеру, очень вкусными получаются сладкие помидоры в заливке. Попробовав их, до последней капли выпиваешь и саму необыкновенно приятную на вкус заливку. А огурчиками, которыми угостила меня Екатерина Николаевна, я с великим удовольствием, когда приехала с дачи домой, похрустела. Разве можно их с покупными сравнить?! К слову сказать, не удержалась от приглашения побывать в дачных владениях и «подругаек» Галины Михайловны. Здесь также замечательно, ко всему приложены руки умелых хозяюшек. Приятно отметить, что Г. М. Зимницкая и Е. Н. Привалихина становились победительницами в конкурсах на лучший дачный участок. Наградой за это была годовая страховка их владений.

– В Алдане издавна со 2 августа начинают подкапывать картошку, – говорит Галина Михайловна Зимницкая. Это уже стало доброй традицией. Устраиваем праздник молодой картошки. Она особенно вкусна в это время. А сколько блюд с ней можно приготовить! Мы, и когда заканчивается дачный сезон и в город возвращаемся, не перестаем общаться. Стараемся вести активный образ жизни. Екатерина Николаевна много лет состоит в районном совете пенсионеров. А я, Валентина Прокопьевна и Вера Александровна ежедневно совершаем двухчасовые пешие прогулки, отправляемся в район лыжной базы.

У всех дачников, конечно, есть рецепты самых вкусных заготовок. Прошу Галину Михайловну Зимницкую поделиться одним из них. Рассказала, как она консервирует огурцы, которые получаются со вкусом бочковых.

Галина Пензина.

Фото автора.