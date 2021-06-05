В Якутске проверили 13 развлекательных заведений. В половине из них нашли нарушения антиковидных правил

В Якутске продолжаются рейды по мониторингу объектов торговли, общепита, сферы услуг, досуга, образовательных учреждений на предмет соблюдения санитарных мер против распространения коронавирусной инфекции.

По данным пресс-службы городской администрации, в ночь с пятницы (4 июня) на субботу (5 июня) члены городского оперштаба совместно с МУ МВД «Якутское» проверили 13 развлекательных заведений Якутска.

«Выявлено семь нарушений, составлены акты в отношении нарушителей. Речь идет о нелегальном ночном клубе по адресу Чкалова, 17, баре „barDREAM“, караоке-баре „Queen“, нелегальном баре „Chillout“, нелегальном ночном клубе по адресу Рыдзинского, 29/1, ночном клубе „VGOSTY“. Эти заведения продолжали работу после полуночи. Заведение „Мята LOUNGE“ также продолжало работать после полуночи, дверь была заперта изнутри», — следует из релиза.

Горожан просят сообщать о нарушениях масочного режима в магазинах или общественном транспорте, других местах массового пребывания людей. Телефон единой приемной окружной администрации: 31-90-90.

За последние сутки в Якутии выявлено 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 65 — в Якутске. По состоянию на 5 июня полную иммунизацию прошли 120 708 жителей республики.