В Южно-Якутском филиале продолжается вакцинация от COVID-19

В Южно-Якутском филиале АО «ДРСК» продолжается добровольная вакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции. В рамках прививочной кампании вакцинацию прошли 40 сотрудников филиала, из них полную вакцинацию прошел 21 человек и 19 вакцинировались в первый этап.

Профилактика против COVID-19 проводится вакциной «Гам-КОВИД-Вак». В числе первых прививочный кабинет городской поликлиники посетили сотрудники в возрасте 65 лет и старше, и уже после прохождения полного курса вакцинации они смогут приступить к очному выполнению работ.

Все сотрудники перед введением первого компонента прошли обязательный осмотр врача с заполнением анкеты, а пользователи сайта госуслуг в личном кабинете получили доступ к дневнику самонаблюдений, в котором можно делать отметки о самочувствии после получения препарата.

Вакцинация стала продолжением профилактической работы филиала по предотвращению заболевания среди персонала. С самого начала пандемии энергетиками были приняты все необходимые меры по защите здоровья сотрудников: организована работа оперативного штаба, приобретены средства индивидуальной защиты. На рабочих местах ежедневно производится термометрия сотрудников и обработка помещений дезинфицирующими средствами.

Пресс-служба филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС».