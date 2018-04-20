«В черной, черной комнате…»

Живой и интригующий ночной формат, насыщенная культурная программа, атмосфера праздника и легкий намек на мистику – так прошла первая театральная ночь в Алдане. Интерес зрителя оказался «аншлаговым» – билеты на фактически эксклюзивную акцию «Ночь в театре» были раскуплены мгновенно. Количество зрителей было строго ограничено, так что в фойе театра собрались счастливчики, и восторг от происходящего никто не скрывал. Кстати, идея «заночевать» в театре не нова, ее уже воплотили в жизнь многие российские сцены. В Алданском театре юного зрителя идею подхватили, но не просто распахнули перед публикой зал, а пошли по принципу: «Сцена там, где мы».

Собравшимся устроили своеобразную квест-экскурсию по театру. Поделив уже заинтригованных гостей на несколько групп (у каждого к билету был прикреплен флаер определенного цвета), сталкеры-гиды провели их по отдельным локациям, расположенным в самых неожиданных местах, там, где, можно сказать, еще не ступала нога зрителя… Камерная обстановка, минимум декораций. На импровизированных сценических площадках разные постановки сменяют друг друга, выходя за рамки привычного классического театра.

Приглушенный свет, узкая лестница, черные занавески… Спускаемся в «мрачное подземелье» – подвал. В импровизированном зрительном зале – стулья и лавки. Сцена – бетонный пол. От публики – никаких секретов, актеры – рядом, и все переживания – наизнанку… «Привет! Я Женя. Можно – Жэка. Такое дело… Меня нет. Умер я. Хотя нет, вру. Я не умер. Меня убили…» И трагичный и трогательный рассказ-монолог девятнадцатилетнего парня – солдата-срочника. Вчерашний школьник с невнятными планами на будущее, увлеченный баскетболом и влюбленный в девушку Наташу, которому не повезло за несколько месяцев до демобилизации оказаться брошенным в пекло войны, вспоминает детство, рассказывает о дружбе, любви, службе в армии и гибели от пули снайпера. «Я же – человек-праздник!» – говорит о себе герой. И чем легче и непринужденней звучит его монолог, тем страшнее становится зрителю… Спектакль, поставленный по мотивам пьесы Юлии Ионушайте «Я солдат, мама!» и посвященный военному конфликту в Южной Осетии в 2008 году, не просто ошеломил. Шок – так можно описать нахлынувшие чувства. И уже до утра не забыть рядового Евгения Натановича Функа, тысяча девятьсот восемьдесят девятого года рождения, посмертно награжденного звездой героя, цоевскую «Кукушку» и пронзающие душу строки «Пятницы»: «Я солдат – недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны…».

Что можно испытывать, оказавшись в таинственном закулисье? Бурю эмоций и головокружение. Особенно если ты почти что на чердаке и пытаешься постичь лунную тайну и вслушаться в колдовскую музыку ветра. В окно беззвучно стучит полночь, а рядом оживают мистические персонажи поэтических произведений известного испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки… «Возле пруда, где вишня к самой воде клонится, мертвая прикорнула девушка-водяница…» Ну почти по «Вию». Так что испанская поэзия свободно легла на русскую душу, окутав узкое лестничное пространство, превратившееся в театральные подмостки, волшебным очарованием иллюзорного мира, созданного поэтической мыслью щедро одаренной личности Лорки и талантом режиссеров и актеров театра, которые играли так реалистично, что становилось как-то не по себе. Но вот время замерло на циферблате, свечи погасли, и, выдохнув тихое потрясение, зрители выскользнули из мистических объятий испанской лирики.

И окунулись в прозу жизни героинь комедии по пьесе Натальи Демчик «Роскошные женщины», отчаянно соревнующихся за право стать супругой зарубежного миллионера и писателя мистера Кинга, возомнившего себя вторым Львом Толстым. «Здрасьте, я на кастинг!» Словно Мэри Поппинс, прилетевшая с восточным ветром, стремительно ворвалась из заснеженной темноты первая претендентка Аграфена. Кстати, появилась в прямом смысле с улицы, из остекленного дверного проема учебного класса на втором этаже, где развернулась очередная сценическая площадка, вызвав у благостно расположившейся на лавочках публики почти что гомерический смех. Как вызывали веселье и неожиданные «выходы» других претенденток на роль Музы. Добросердечная деревенская бабенка Аграфена, челночница и торговка Нина, путана, она же учительница Люба – каждая предстала перед зрителем со своей проникновенной женской исповедью. Каждая по-своему несчастна, у каждой за душой своя драма жизни, свои достоинства и заветный козырь против соперниц. А в итоге побеждает женская солидарность и любовь. В общем, хороший юмор, легкая грусть и удовольствие от всего происходящего, тем более, когда театральные условности смыты, границы сцены стерты, и в какой-то момент кто-то из зрителей даже становится участником действия.

Сквозь плотно закрытые двери, ведущие в сокровенное для зрителя место в театре, – на сцену, доносится прекрасная музыка, то и дело раздается смех. Скучно той ночью вообще никому не было. Несколько минут терпения, и мы – во власти молчаливых, милых, странных, смешных мимов. Завораживающая тишина, оживающие картины, воздушные поцелуи. И вот уже нам предлагают занять места прямо… на тюзовской сцене. Волшебный блеск софитов. Белиссимо. Артисты народного театра «Образ» делятся своей сценической магией и приглашают в таинственный мир искусства.

Кстати, именно искусство явилось предметом столкновения давних друзей в философской комедии по пьесе Ясмины Реза «Арт» – премьеры от режиссера Евгения Гузмана. Дорогущая картина модного современного художника, приобретенная одним из героев, неожиданно стала главным испытанием их мужской дружбы. «Ты купил это дерьмо за двести тысяч франков?!» Актеры были заразительны в своих эмоциях, а словесный турнир, развернувшийся на сцене, – блистателен. Публика оценила премьеру как должно – горячими аплодисментами, вооружившись темой для разговора о том, «как дружат мужчины»…

Пока гости «кочевали» от одного спектакля к другому, в фойе тем временем рождался живописный шедевр под рукой алданского художника Алексея Прохорова, выставленный позже на аукцион, организованный во время праздничного фуршета. Желающих обладать современным эксклюзивом с автографом оказалось немало, и после азартных торгов стартовавшее за цену билета на «Ночь в театре» полотно «ушло с молотка» за кругленькую сумму. Молодец, холодец, самец, кладенец… – фонтанировали эрудицией ночные гости, соревнуясь, кто удачнее зарифмует слово «творец» и получит приз – пригласительный билет на спектакль. Масса позитива, бравурное настроение, зашкаливающие эмоции под хорошую музыку в исполнении группы «Позитив» и нескончаемое очарование театральной ночи…

Ольга ГОРБАЧЕВА.

Фото автора.