В традициях помогать от души

Традиция общей трапезы после службы восходит к самым первым векам христианства. Много лет приходская трапеза – и в обычаях православной общины Нижнего Куранаха. В нынешнее Рождество прихожане Храма Пресвятой Богородицы в Нижнем Куранахе, члены православной общины после богослужения вновь собрались в трапезной, но на этот раз – в совершенно обновленной. Выстроить новое здание на территории храма помогли золотодобытчики АО «Полюс Алдан». К благому делу подключились подрядчики – ООО «СДВ Ресурс», взявшее на себя работы по устройству фундамента, и мастера по дереву из села Хатыстыр, поднявшие сруб.

– Именно здесь начиналось православие в Куранахе. Собирались православные в конце прошлого века в молитвенном доме, в котором позднее была организована трапезная, – рассказывает настоятель храма Пресвятой Богородицы отец Евгений (Куценко). – Но все рано или поздно ветшает. Вот и наша трапезная не избежала этой печальной участи.

Отец Евгений рассказывает, что думал лишь о ремонте небольшого дома, служившего местом встреч за общим столом прихожан и служителей храма. Однако из-за безнадежного износа здания руководством «Полюс Алдан» было принято решение построить новое. Стоит сказать, что это уже не первый проект неотложной и действенной помощи православному храму Нижнего Куранаха, который курирует лично управляющий директор компании А. П. Носков. Именно Алексей Петрович настоял на объективной оценке состояния старого здания и строительстве новой трапезной для прихожан. За дело оперативно взялись строители ОКС «Полюс Алдан» под руководством О. И. Бородулина.

Деревянная, светлая и теплая трапезная возведена в рекордно короткие сроки. В здание проведено тепло, наполняющее воздух комнат неповторимым ароматом дерева, на окнах появились резные наличники, начинается внутренняя отделка, которая будет стилизована в православных традициях. Есть и отдельное помещение для приготовления пищи, которое будет снабжаться централизованно водой.

Приходская трапеза – это прекрасная возможность для знакомства прихожан друг с другом, для общения со священниками, для милостыни, благотворительности и вообще – для укрепления общины. Ведь дело не только в пище «телесной», но и духовной.

– В трапезной мы планируем организовать площадку для встреч и с невоцерковленными жителями поселка, приглашать всех, кому интересно такое общение. И, конечно же, важное место я отвожу диалогу с молодежью. Вижу, как сделать это место уютным и создать все условия для того, чтобы единить и роднить людей православных вокруг нашего храма. Огромное спасибо за помощь в этом «Полюс Алдан», – говорит отец Евгений.

И. Александрова.