В республике стартовала акция «Вода – территория безопасности»

На водных объектах республики с 24 по 30 июня проводится первый этап масштабной межведомственной акции «Вода – территория безопасности».

Патрульные группы проверят безопасность пляжей, проведут беседы с отдыхающими с раздачей памяток с правилами безопасного поведения на водоемах. Рейдовые мероприятия будут также направлены на выявление нарушений правил пользования маломерными судами и проверке баз для их стоянки.

Основное внимание во время проведения акции уделят детской безопасности – именно эта категория тдыхающих на природе на сегодняшний день остается наиболее беззащитной перед водной стихией. Профилактические группы проведут специальные занятия с детьми, отдыхающими в оздоровительных лагерях. Ребятам расскажут об основных правилах купания в водоемах и отдыха на берегу, продемонстрируют средства самоспасения, приемы оказания первой помощи утопающим и в случае возникновения экстремальных ситуаций.

Не останутся без внимания и судовладельцы, которые тоже входят в группу риска. Им напомнят о правилах движения на водных объектах, необходимости государственной регистрации маломерных судов и проверки технического состояния судна.

Наш корр.