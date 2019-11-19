В начале жизни школу помню я…

В этот юбилейный для школы № 5 год хочется вспомнить учителя математики Валентину Петровну Голубь. Так получилось, что наша семья дважды «прошла через ее руки». Она была «классной мамой» сначала у меня, а потом у моего сына Владимира Сергеевича Фролова. Когда я грущу о школе, то всегда вспоминаю живые, сверкающие, улыбающиеся глаза Валентины Петровны, и на душе становится теплее. Что бы мы ни задумали в классе, Валентина Петровна всегда с нами: «Ну, хорошо, приду. Обсудим. А когда надо?». А ведь у нее тоже была семья, и идти надо почти через весь поселок. С ее легкой руки я единственная девочка в школе закончила вместе с мальчишками автошколу и в 16 лет получила права. А с какой легкостью она вела свой предмет, про таких говорят: «Учитель от Бога!». Валентина Петровна навсегда осталась в моей памяти самым добрым и отзывчивым учителем.

А. Фролова (Старовойтова),

выпуск 1986 года.

Ничто не вызывает таких теплых и нежных чувств, как воспоминания о школьных годах. Веселые репетиции и волнительные выступления на литературных гостиных, подготовка к различным конкурсам – как можно не вспоминать эти моменты. Сейчас, когда прихожу в школу к своим сыновьям, встречаю своего первого учителя Зинаиду Александровну Тишко и сразу вспоминаю себя маленькой девочкой с белыми бантами, значок октябренка и пионерский галстук, которые носила с гордостью.

А еще очень запомнились уроки литературы с Ольгой Богдановной Чмирь: когда мы всем классом обсуждали различные произведения, спорили, читали много интересного, не боялись высказать свое мнение.

Экзамены, уроки, перемены, одноклассники, любимые учителя – все это моя родная и любимая школа № 5. Эта школа была вторым домом для моей мамы, моего брата, а теперь и для моих детей.

В. Данченко (Припузова),

выпуск 1998 года.

После окончания 10-го класса школы № 10 п. Лебединого я поступила в технологический институт. Проучившись год, поняла, что это не мое. Вернулась домой и пошла работать в школу № 5, это был 1980 год. Я стала старшей пионервожатой.

Все было знакомым – октябрята, пионеры, комсомольцы, костры, линейки, слеты, «Зарницы». Все это было и у меня раньше, но сейчас уже на более высоком уровне, ведь под моим началом – целая дружина. Училась всему новому с удовольствием. Большую помощь в этом оказывали учителя школы. Коллектив был очень дружный. С теплотой и любовью вспоминаю Г. И. Суворову, Л. К. Ковалеву, Л. С. Тютрину, В. П. Голубь, учительскую семью Рыжковых, В. И. Калякину, М. П. Чингаеву, Л. П. Мельник, Е. Н. Афонькину, З. В. Ожегову. С годами из памяти многое стерлось, но тот свет, терпение, любовь к детям этих педагогов до сих пор помнится.

Моим непосредственным наставником стала Роза Васильевна Солнышкина. Она была учителем музыки и вела внеклассную работу. Роза Васильевна никогда не жалела своего времени, тепла души, отдавая его детям.

В школе проводилось очень много внеклассной работы. А я училась у своих коллег терпению, мудрости, справедливости. Очень познавательной, увлекательной была работа в школьном музее, который располагался в здании поселкового клуба.

Пионерские костры, слеты, походы, линейки, участие в районных мероприятиях, работа в Доме пионеров с Л. Я. Соколовской и просто общение с детьми – все это захватило и уже не отпускало меня.

Жизнь не стоит на месте. В 1981 году поступила в пединститут. В родные края вернулась только в 2013 году. Связь со школой не прерывалась. Непродолжительное время здесь учились мои дети. Старшая дочь Катя – выпускница школы № 5.

А сейчас я опять связана с родной школой – в ней учится моя внучка Александра Колесниченко. И снова встреча с прошлым: З. А. Тишко, Е. Н. Афонькина, дети, которые выросли и сами стали мамами и папами, а многие и бабушками, дедушками. Это сестры Кубаревы, братья Панарины, А. Фролов, Л. Никитина, Т. Колядина, Б. Латфуллина, Р. Гафиатуллин, А. Громыко. Можно перечислять долго.

Хочу пожелать нашей школе долгих лет существования и плодотворной работы. Учительскому коллективу – новых творческих свершений, успехов, простого человеческого счастья! А еще хочу пожелать успеха на педагогическом поприще нашему молодому классному руководителю, учителю математики Екатерине Олеговне Утюшевой.

Всем попутного ветра в океане знаний!

И. Журавлева (Калюжина).

Фото к материалам предоставлены И. Базыльчук.