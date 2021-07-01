В мастерстве состязались будущие медики

На базе Алданского медицинского колледжа прошла I Республиканская олимпиада профессионального мастерства среди студентов, обучающихся в средних специальных учреждениях с медицинским профилем по специальности «сестринское дело».

Кстати, такое мероприятие в Алданском медицинском колледже прошло впервые. На торжественном открытии соревнований участников напутствовали директор колледжа Николай Семенович Миронов, главный врач ГБУ РС (Я) «АЦРБ» Оксана Михайловна Носихина, главная медицинская сестра районной больницы Лидия Петровна Соколова.

Всего же в профсоревновании приняли участие семь студентов Алданского, Нерюнгринского, Якутского медицинского колледжей и Жатайского техникума. Олимпиада проходила на трех площадках. Участники, прежде чем приступить к заданиям, прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда.

Соревнование состояло из двух этапов: теоретических и практических заданий. На первом этапе студенты проходили тестирование на платформе Moodle. Отвечая на вопросы, будущие медицинские работники показали теоретические знания, полученные в ходе обучения, а также свой уровень знания английского языка. Ведь в современном мире иностранный язык уже плотно вошел в каждую профессию, умение общаться на профессиональном английском стало обязательным критерием для многих специальностей. Участникам было предложено перевести иностранный текст, содержащий профессиональную медицинскую лексику. Знания английского языка оценивали преподаватель иностранного языка АМК Фэймэ Мухаматовна Шестакова и учитель английского языка школы № 1 Светлана Миграновна Мелконян.

Второй этап содержал практическую часть и был самым ответственным. Каждый участник заходил на площадку по одному в сопровождении волонтеров. Проемонстрировать все свое умение и профессионализм по специальности «сестринское дело» перед членами жюри было непросто. Правильное, а главное, грамотное выполнение манипуляций может спасти жизнь человеку. На одной из площадок нужно было оказать первую помощь – на манекене студенты показывали сердечно-легочного реанимационное мероприятие. На другой площадке будущие медики оказывали медицинскую помощь пациенту. Кстати, на последних двух площадках пациентами выступили волонтеры – студенты медколледжа. От участников требовалось не только правильное выполнение и работа с инструментами, инвентарем, лекарствами, но и построение правильного диалога с пациентом для постановки правильного диагноза. Опытным членам жюри, в составе которого были представители АЦРБ, участники должны были показать не только свое практическое умение в реанимационном, терапевтическом, хирургическом деле. Каждое действие нужно было четко озвучить. Таким образом можно было судить о профессиональном навыке участника. А за ходом проведения олимпиады по видео с мониторов экрана следили наблюдатели – представители учебных учреждений участников.

Конечно, мероприятие было ответственным и для студентов – для принявших в нем участие была организована комната психологической разгрузки, где ребята в перерывах могли отдохнуть с помощью психологических игр. Еще для ребят, которые были впервые в Алдане, организаторы приготовили досугово-культурные мероприятия. Они ознакомились с памятниками и историей Алданского района. Посетили Алданское благочиние Якутской и Ленской Епархии и возложили цветы к обелиску Победы.

Для студентов республиканская олимпиада профессионального мастерства – это один из этапов в их профессиональном деле. Подобное мероприятие помогает выявить среди обучающихся способных и талантливых ребят, а также повысить профессиональное образование будущих специалистов.

Несмотря на небольшое количество участников, соревнования прошли на высшем уровне. Ребят оценивало опытное жюри из двенадцати человек – старших медицинских сестер алданской районной больницы и преподавателей иностранного языка. Председательствовала в жюри главная медсестра АЦРБ Лилия Петровна Соколова. Победу одержали студенты Алданского медицинского колледжа Надежда Федотова и Анна Игнатьева, Второе место разделили между собой представители Якутского медицинского колледжа – Виктория Кириллина и Андрей Иванов, а третье место досталось также двум участницам: Екатерине Тюгангиной из Нерюнгрингринского медицинского колледжа и Валентине Колосовой из Жатайского техникума. Каждый конкурсант получил сертификат участника I Республиканской олимпиады профессионального мастерства, а призеров наградили памятными кубками, дипломами и денежной премией. Несомненно, кроме наград у ребят еще останутся хорошие впечатления и новые знакомства.

Анна Юмадилова.

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