В купель – со здравым смыслом

Сегодня один из самых красивых православных праздников – Святое Богоявление и Крещение Господне. В честь него в 22 муниципальных районах республики и 2 городских округах запланировано 33 места для проведения обрядовых мероприятий. Чтобы ничто не омрачило праздничного настроения, безопасность населения на водных объектах, где будут проходить крещенские купания, находится под контролем органов местного самоуправления, сотрудников МЧС, МВД, ГИБДД, инспекторов ГИМС, спасателей, противопожарных и медицинских служб, казачеств.

В Алданском районе силами благочиния, прихожан, в числе которых представители ведущих предприятий, общественных организаций, традиционно подготовлено несколько купелей – в микрорайоне Геолог районного центра, между п. Н. Куранах и с. Хатыстыр на реке Селигдар, в г. Томмоте на реке Алдан, в районе храма по ул. Укуланской.

Средняя толщина льда на водоемах республики в местах, которые определены для крещенских обрядов, около 80 см. Важно соблюдать правила безопасности при купании в купели! Строго запрещено распивать спиртные напитки, купаться в состоянии опьянения, загрязнять и засорять купель, приводить с собой собак и других животных, нырять в прорубь непосредственно со льда, оставаться в воде более 1 минуты, находиться на льду у проруби одновременно более 20 людям, подъезжать к купели на автотранспорте.

Перед тем как погрузиться в купель, рекомендуется проконсультироваться с врачом, ведь не каждому можно подвергать свой организм испытанию ледяной водой. Удачный исход крещенских купаний зависит не только от обеспечивающих безопасность сотрудников, но и от самих участников, не забывайте об этом.