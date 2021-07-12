В каждое подворье – по курочке Рябе

45 хатыстырских семей на днях получили в свои подсобные хозяйства кур-несушек.

С такой инициативой – приобрести домашнюю птицу в целях поддержки семейной экономики – к сельчанам обратилась администрация Беллетского эвенкийского национального наслега. Как рассказали в Управлении сельского хозяйства МО «Алданский район», нерюнгринская птицеферма приняла заявку на поставку в Алданский район одной тысячи голов кур-несушек.

И первая партия – 500 голов – в среду, 26 мая, поступила в Хатыстыр. В четверг с птичника была отгружена оставшая часть несушек. Эта партия птицы разойдется по 30 подворьям жителей Алдана, Томмота и Нижнего Куранаха.

Как отмечают в управлении, стоимость одной полуторамесячной курочки для жителей района оказалась достаточно невысокой – 350 рублей за голову.

К слову, в начале этой недели несколько хатыстырских домашних хозяйств в рамках поддержки пополнились поросятами.

Наш корр.