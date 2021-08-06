В детской консультации ремонт в разгаре!

С 1 июня, согласно графику, в детской консультации начались ремонтные работы.

Сейчас производится замена системы отопления. Старые радиаторы и трубы сняты, в ближайшие дни протянут новые коммуникации. Система теплоснабжения будет заменена во всем здании, а отделка и косметика в этом году запланированы только на третьем этаже, сообщают в пресс-службе АЦРБ.

В настоящее время почти завершен ремонт полов – линолеум заменяется кафельной плиткой. С завершением кладки в кабинетах будут установлены новые двери. Сами двери, откосы и фурнитура доставлены. Также запланирована покраска потолков и стен.

– Службы, располагавшиеся на третьем этаже, временно переведены на второй и первый этажи, – рассказала заведующая детской консультацией Марина Николаевна Разинская. – Массажист принимает пациентов в физиокабинете, дневной стационар сейчас находится на первом этаже. Вопрос с размещением решился без проблем, места всем хватило, прием продолжается в плановом режиме. Свой график мы согласовали с рабочими: до пяти вечера они производят работы, не сопровождающиеся сильным шумом и резкими запахами, эти виды они выполняют в вечернее время, когда консультация закрывается.

Сотрудники консультации ожидают, что ремонт закончится до начала отопительного сезона, и к осени участки, кабинет здорового ребенка, массажный кабинет, статистический отдел и палаты дневного стационара вернутся на свои места.

Лето – пора реконструкций и реставраций, и в настоящее время работы также идут в отделении реанимации и анестезиологии. Затем поле деятельности развернется в приемном покое. Кроме того, запланирован ремонт в корпусе акушерского отделения и в поликлинике поселка Нижний Куранах.

– Деньги на ремонт выделены по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Якутии, утвержденной указом главы Республики Саха (Якутия) А. Николаева, – отметила заместитель главврача Алданской ЦРБ по амбулаторно-профилактической работе Надежда Васильевна Скрябина. – Помимо проведения работ, в рамках данной программы запланировано открытие отделения ПСО – специализированного подразделения, предназначенного для лечения пациентов с общесоматическими и невротическими расстройствами.

Наш корр.