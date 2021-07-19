В Алданском филиале «ДРСК» прошли противопожарные учения

Специалисты филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» совместно с отрядом государственной противопожарной службы по Алданскому району провели в Алдане плановую тренировку по практическим действиям персонала при возникновении пожара в административном здании.

Мероприятие прошло согласно утвержденному графику проведения объектовых тренировок с эвакуацией персонала.





В ходе учений на телефон оперативной диспетчерской информационно-аналитической службы поступила информация о возникновении пожара на втором этаже здания управления. Незамедлительно работниками филиала вызваны специальные службы, отключена подача электроэнергии и проведена эвакуация персонала на безопасное расстояние.

Прибывший пожарный расчет Алданского гарнизона ОГПС по Республике Саха (Якутия) ликвидировал условный очаг возгорания. Группа быстрого реагирования ЧОП «Флагман» на месте условного пожара вела контроль потока эвакуации персонала, а также сохранность товарно-материальных ценностей и недопущение на объект защиты сторонних лиц на момент проведения тренировки.

Всего в тренировке задействовано три единицы специальной техники, 19 представителей спецслужб и более 70 сотрудников «Южно-Якутских электрических сетей». Участниками учений была продемонстрирована высокая степень оперативного реагирования на возникновение чрезвычайной ситуации и эффективного взаимодействия при ликвидации ее последствий.

«Реализация объектовых противопожарных тренировок, совместных с МЧС России, считается особо важным направлением в деятельности филиала и проводятся с целью выработки у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы ЧС», – отметил специалист по охране труда и пожарной профилактике филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» Алексей Арнэ.

Пресс-служба

филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС».