В Алданском политехникуме во второй раз прошла выездная вакцинация

О том, что прививки против COVID-19 будут ставиться с девяти часов утра, студенты политехникума были предупреждены заранее, однако очередь в медицинский кабинет образовалась задолго до назначенного времени. Желающие вакцинироваться ребята, заполнив анкеты и подписав документы о согласии, ожидали начала приема. После того как студентам были поставлены инъекции, на иммунизацию пришли преподаватели.

– Выездная вакцинация проводится в политехникуме во второй раз, – рассказала медсестра АПТ Наталья Владимировна Васильева. – В настоящее время студенты находятся на дистанционном обучении, и прививки получают ребята, которые в сейчас находятся в Алдане. Также на вакцинацию приходят преподаватели. Защититься против новой коронавирусной инфекции желают и родственники сотрудников и обучающихся. В иммунизации не отказано никому, прививки получили все обратившиеся.

Профилактика против COVID-19проводится вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Противопоказаний у этого препарата немного. К таковым относятся возраст до 18 лет, беременность, лактация и обострение хронических заболеваний.

Предварительно среди студентов и сотрудников медработниками была проведена просветительская работа. Впрочем, по словам Натальи Владимировны, подготовительный этап не был сопряжен с особыми сложностями: и обучающиеся, и сотрудники осознавали важность и пользу вакцинации против COVID-19.

– Спустя год ситуация не просто не отступила, как ожидалось, – она осложняется, – отметил директор Алданского политехникума Алексей Венадьевич Иванов. – Вирус мутирует, новые штаммы несут неизвестную ранее опасность. Сегодня под угрозой оказываются дети и подростки, и данная угроза ничуть не слабее той, которая сопутствовала первой и второй волнам. Думать нужно не только о себе: человек, переносящий заболевание в легкой форме, заражает окружающих, и для кого-то инфекция может стать убийственной.

Алданский район не изолирован от других субъектов республики и России. Исключить миграцию населения невозможно: люди прибывают в Якутию, за пределы района выезжают местные жители. Не получится и полностью избежать мест скопления народа. Предугадать, где подстерегает коварный вирус, нельзя. Сегодня чрезвычайно важно проявить благоразумие и принять меры профилактики: только сформировав коллективный иммунитет, возможно остановить распространение COVID-19.

– Новой коронавирусной инфекцией переболели многие мои знакомые, – поделился студент политехникума Сергей Роменков. – Иногда заболевание переносится очень тяжело и приводит к серьезным осложнениям. Наиболее эффективной мерой профилактики является вакцинация. Я считаю, если есть возможность не допустить заражения – эту возможность нужно использовать. Коронавирус – это не шутка!

Получившие прививки студенты и преподаватели отправились домой или по делам не сразу – в течение 30–40 минут они оставались под медицинским наблюдением. После вакцинации рекомендовано в течение трех дней избегать физических нагрузок и не допускать попадания влаги на место инъекции. Подробнее о том, что можно и чего нельзя делать, написано в выдаваемых пациентам памятках.

Медработники предупреждают: в течение первых суток после прививки могут наблюдаться характерные для любой профилактики побочные явления – небольшая слабость, озноб, мышечные боли, а также местная реакция. Впрочем, процент вероятности таких проявлений весьма невысок.

– Мы все знаем, что ни одна прививка не гарантирует 100-процентной защиты от заражения тем или иным заболеванием, – говорит Алексей Венадьевич. – Однако неспецифическая профилактика против COVID-19 является наиболее действенной защитой: вакцинация позволит перенести болезнь в легкой форме и предупредит риск развития осложнений.

Иммунизация против COVID-19 предусматривает двукратную инъекцию с интервалом в 21 день. Таким образом, вторую прививку цикла студенты и преподаватели получат через три недели.

Пресс-служба АПТ.