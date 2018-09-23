В Алдане открылся центр ментальной арифметики

Раннее, да и в целом всестороннее развитие детей – не только модный тренд, но и, без преувеличения, требование времени. Все больше родителей интересуются возможностями, которые позволили бы сделать из их чада если не гения, то, как модно нынче говорить, «гармонично развитую личность». Одним из невероятно популярных и наглядно действенных направлений стало обучение ментальной арифметике.

Весьма зрелищными моментами сезонов шоу Первого канала об одаренных детях «Лучше всех» стали не только сюжеты о малышах, занимающихся экстремальными видами спорта или акробатикой, но и эпизоды с участием ребят, посещающих школы так называемой ментальной арифметики. Детишки, с невероятной скоростью вычисляющие в уме, при этом загадочно «крутящие» косточки невидимых счетов, вызывали у зрителей по ту и эту сторону экрана подлинный восторг… и, конечно же, способствовали росту популярности таких центров.

Однако методика эта, на самом деле, отнюдь не новейшее изобретение – ей не менее пяти тысяч лет. Вернуться к счетам предков первыми решили японцы, когда поняли, что детям новых поколений считающий за них калькулятор заменил умение напрягать извилины самостоятельно. Вскоре такой способ обучения счету в уме распространился во всем мире, продвигавшие методику педагоги обогащали ее таким образом, чтобы она охватывала как можно больше процессов развития маленького человека, а занятия проходили увлекательно и не утомительно.

«Сделали все, что в наших силах»

В Алдане модную тенденцию подхватили Гузель Кавюк и Светлана Лапухина. Светлана признается, что искала возможности для развития собственного ребенка. Поначалу ждала, когда откроет «ментальный» центр в Алдане кто-нибудь другой. А потом пришло решение заняться этим самой. Поддержала подруга Гузель, вдохновленная сюжетами о ребятах из школ ментальной арифметики.

Выбор остановили на бренде Smartikids («Смартикидз»), где прошли трехмесячное обучение. Причем основную часть курса – дистанционно и самостоятельно. Авторский центр Smartikids находится в Новосибирске. «Пока учились, родные нас периодически «теряли», – смеются подруги, – настолько мы были увлечены. Спасибо за понимание и поддержку нашим мужьям и детям, ведь и сейчас занятия в центре, подготовка к ним отнимают очень много времени и сил.

– Чтобы открыть школу, мы сделали все, что только возможно, – говорят мои собеседницы. Для начала – стали индивидуальными предпринимателями. Светлана фактически полностью поменяла сферу своей деятельности. Еще недавно работавшая в банковской сфере, теперь она полностью посвятила себя развитию и обучению ребятишек. И, не довольствуясь только знаниями, полученными при подготовке для открытия центра ментальной арифметики, она поступила в Хабаровский педагогический университет. Гузель и Светлана поучаствовали в конкурсе грантов для малого предпринимательства, проводимом администрацией МО «Алданский район», благодаря которому смогли приобрести необходимое оборудование, неординарную специальную мебель для занятий. Когда встал вопрос об аренде помещения для школы, вошли в число резидентов бизнес-инкубатора, где созданы льготные условия для делающих первые шаги в бизнесе.

Кто такие смартики – вовсе не секрет

На занятиях педагоги развивающего центра интеллектуальные нагрузки чередуют с видеоанимацией и подвижными играми. Учебник, который получает ребятня, снабжен возможностями дополненной реальности: с учениками постоянно «на связи» интерактивный выпускник центра Смартик, оживающий с помощью специального приложения. Специальные тренажеры также работают на экране компьютера. Чтобы синхронизировать работу обоих полушарий мозга – а именно эту цель ставят педагоги центров ментальной арифметики — дети учатся рисовать, разукрашивать картинки и писать одновременно двумя руками, в процессе погружения в методику они могут, например, считая в уме, читать стихотворение. А еще все «уроки» в центре обязательно проходят под классическую музыку. «Ведь музыка и математика тесно связаны», – говорит профессиональный музыкант Гузель Кавюк.

Тем не менее занятия в центре – не сплошной праздник, как это может показаться. Как начинающим музыкантам приходится раз за разом разучивать скучные гаммы, юным смартикам каждый раз необходимо выполнять определенные тренировочные операции с абакусом, вникать в формулы, существуют и домашние задания. Занятия с родителями вне центра – обязательное условие, без которого, объясняют педагоги, эффекта можно не ждать. Также для поддержания интенсивности обучения невозможны пропуски занятий.

Овладев счетом с абакусом (всеми арифметическими действиями с разной величины числами, а в идеале еще и научившись легко извлекать квадратные корни и вычислять проценты), дети должны отложить его, чтобы считать исключительно в уме, вот для чего нужны тренировка памяти, образного мышления и концентрации внимания. Как итог – мышление ребенка с детства «привыкает» решать жизненные задачи двумя полушариями головного мозга одновременно: сконцентрироваться на вопросе, вообразить какую-то схему и логически решить эту задачу. Очень быстро возникает креативный и в то же время логический подход к решению вопросов.

Впрочем, как обещают педагоги центров ментальной арифметики, подготовленный с помощью этой методики ребенок в будущем может выбирать для себя любое направление – от научного до музыкального, умения, полученные на необычных занятиях, позволят ему стать успешным везде.

Первые «уроки» у алданских смартиков начались совсем недавно. Перед стартом Гузель и Светлана провели пробные занятия, на которых присутствовали и родители. В итоге смартиками стали 35 маленьких алданцев от 4 до 12 лет. Сейчас, несмотря на огромный интерес и спрос среди жителей, набор в группы пока закрыт.

С совсем крошечными 4-летними «математиками» на первых порах сложнее, чем с ребятами постарше, признаются педагоги, но в дальнейшем их результат наиболее очевиден, подмечено теми, кто уже не первый год ведет курсы ментальной арифметики. Ментальный счет и счет в уме, которому обучают в обычной школе, — вещи параллельные. Малыши, не зная о линейном способе, быстрее ориентируются в ментальной методике.

Не только для детей

Помимо ментальной арифметики в центре происходит обучение скорочтению. Эти занятия для ребят постарше. Интересуются, говорят педагоги, способами улучшения памяти и концентрации внимания и взрослые, как правило, люди, занимающие руководящие должности, которым приходится работать с большим объемом документов.

– Есть у нас мечта: чуть позднее, возможно после Нового года, открыть курсы для людей пожилого возраста, ведь занятия ментальной арифметикой – это отличная профилактика расстройств памяти и других заболеваний, подстерегающих старшее поколение, – поделились напоследок планами развития обучающего центра мои собеседницы.

Ирина ВИНОГРАДОВА.

Фото из архива центра Smartikids.