Выпускной – на школьном дворе

24 июня завершился основной этап сдачи единых государственных экзаменов, в этот день выпускники сдавали информатику и информационно-коммуникационные технологии. Результаты последних ЕГЭ будут готовы 5 июля. С 28 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи единого экзамена для ребят, которые пропустили аттестацию по уважительной причине.

Отметим, что 32 выпускника школ района набрали от 80 до 96 баллов по русскому языку, самый высокий балл по литературе – 97, химии – 82. В профильной математике, которую сдавали 92 выпускника, высший результат у алданского школьника – 90 баллов.

В связи с эпидемиологической обстановкой с 2020 года была упрощена система получения школьного документа. Теперь выпускникам для получения аттестата достаточно сдать ГВЭ (государственный выпускной экзамен). Его сдают те школьники, которые будут поступать в средние специальные учебные заведения.

Документ о среднем школьном образовании ребятам уже вручили 12 июня. На прошлой неделе торжественное вручение аттестатов прошло для выпускников в Нижнем Куранахе, а у алданских ребят, которые поступают в вузы, выпускной сегодня – 25 июня. Мероприятия пройдут с соблюдением мер эпидемиологической безопасности на открытом воздухе на территории школ, а гостями их звездного часа станут родители.

Наш корр.