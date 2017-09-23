17 сентября около двух часов ночи на улице М.-Кангаласской водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2121, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. С места происшествия автомобилист скрылся, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен в течение 15 минут.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 1991 года рождения с перелом обеих костей правой голени был доставлен в приемный покой АЦРБ.