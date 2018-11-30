Встретились на «Заре Востока»

Состоялось открытое первенство Амурского муниципального района по киокусинкай каратэ среди детей, юниоров, юношей и девушек. Соревнования по дисциплинам кумитэ и ката, получившие название «Заря Востока», прошли в г. Амурске. В них приняли участие около 300 спортсменов. Сборную команду города Алдана представляли Глеб Аксенов, Светлана Бережнова, Виктор Ильченко, Татьяна Кудрявцева, Александр Симонов, Дмитрий Котов.

Двое наших спортсменов в первом круге по жеребьевке вышли на ковер с очень сильными соперниками ,чемпионами ДФО. Проведя хорошие достойные бои, они проиграли. Виктор Ильченко окончил встречу со своим оппонентом вничью, но в дополнительное время проиграл. Светлана Бережнова уступила спортсменке из Хабаровска, действующей чемпионке ДФО. Дмитрий Котов, выступавший в категории 14-15 лет, имея собственный вес 31 кг, сражался в категории до 45 кг, провел достойный бой, но в силу того, что противник был на 15 кг тяжелее, а значит, и сильнее, уступил ему.

У Александра Симонова и Татьяны Кудрявцевой это были первые выездные соревнования. Глеб Аксенов провел три успешных боя, в двух из них досрочно одержал победу. Поздравляем ребят! Каждый справился со своей целью.

Тем, кто проиграл, желаем не расстраиваться, усерднее заниматься. «Верное сердце всегда найдет достойную награду», – говорил создатель стиля «киокусинкай» Масутацу Ояма.

Благодарим спонсоров, которые взяли на себя расходы по оплате проезда алданской команды на соревнования: ПАО «Селигдар» в лице Сергея Михайловича Татаринова и индивидуального предпринимателя Олега Сергеевича Сарафанникова.

А. Ильин.

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