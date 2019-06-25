Всевидящее око, или Как Алдан становится безопаснее благодаря системе видеонаблюдения

Одной из задач в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в муниципальном образовании «Алданский район», утвержденной постановлением главы МО «Алданский район», является создание единой системы видеонаблюдения на территории Алданского района. С 2012 года на территории Алданского района действует система видеонаблюдения АПК «Безопасный город».

Видеокамеры установлены с учетом оперативной обстановки в местах массового пребывания граждан, в местах наибольшего числа выявления правонарушений, аварийно-опасных участках автодорог, а также выездов из города. На сегодняшний день по системе «Безопасный город» установлены и функционируют 55 видеокамер. Эта программа позволяет круглосуточно следить за происходящим на улицах города. Информация с видеокамер поступает в дежурную часть ОМВД России по Алданскому району, которую в реальном времени отслеживает оператор – сотрудник полиции. За прошлый, 2018 год с использованием информации с камер видеонаблюдения выявлено более 26 правонарушений.

Установка системы «Безопасный город» подтверждает свою эффективность и при раскрытии преступлений. Так, например, она позволила выявить виновного в краже, произошедшей на рынке «Универсальный». Там с территории одного из магазинов неизвестными лицами было совершено хищение двух пластиковых бочек емкостью 200 литров каждая, двух пластиковых емкостей объемом 1 м3, а также двух металлических контейнеров для мусора. Общая сумма похищенного составила 62 930 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий с использованием камер видеонаблюдения сотрудниками полиции было установлено, что кражу совершил владелец соседнего магазина, а похищенное спрятал в свой контейнер. По этому преступлению следственным отделом ОМВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Пресс-служба ОМВД России

по Алданскому району.