«Волшебный фонарь»

Тихое гудение проектора-фильмоскопа и яркий луч, превращающий белую простыню на стене в волшебный экран, на котором сменяют друг друга цветные картинки с титрами. Все это навсегда остается в памяти ребенка. Помните свое настроение в тот момент? Радость и нетерпение, пока родители настраивают объектив и заряжают пленку с диафильмом в проектор, ваш восторг в ту секунду, когда на стене появляется первый кадр, и начинается сказка…

Диафильмом называют пленку из 20–50 кадров с серией изображений (диапозитивов). Все они объединены общей тематикой в короткометражный фильм. Диафильмы чем-то напоминают комиксы, статичные мультфильмы, книжные иллюстрации, но все же относятся к отдельному искусству.

Мультяшные картинки создали атмосферу «домашнего кинотеатра», превратившись в развлечение, в них нашли применение работы художников того времени. Не одно поколение выросло на этих сказках и историях, бережно храня и передавая по наследству богатые коллекции пленок. Такие коллекции сохранились и были подарены нашему музею Н. В. Турунтаевой, Т. А. Задворочновой, О. М. Гусаковой, которым мы очень признательны и благодарны за пополнение фондов. Ведь диафильмы – это неотъемлемая часть советского быта и культуры.

Слово «диафильм» и что оно обозначает – хорошо знакомы всем взрослым людям, выросшим в советское время. Нынешнему поколению объяснить, что такое диафильм, оказывается, не так просто. Потому что диафильм – это не только история, рассказанная при помощи текста и изображения, разделенного на кадры. Это еще и своеобразная техника, где каждый кадр мы рассматриваем по отдельности, прокручивая колесико вручную.

Немного истории о столь популярном виде искусства.

В 1930 году в Москве была основана студия «Диафильм», выпускавшая сначала черно-белые, а затем и цветные пленки. Диафильмы рассматривались как средство агитации, их использовали для учебно-школьной, лекционной и пропагандистской работы, они не требовали сложного оборудования, а пользу приносили большую. Кстати, кроме сказочных, учебных и агитационных, были диафильмы, которые решали стратегические задачи. Производилось огромное количество диафильмов секретного содержания, таких, которые обучали владению оружием, серьезным приемам проведения обысков и другой секретной информации. При производстве таких диафильмов обязательно присутствовала охрана, так как информация была засекречена, красноармеец с оружием охранял работающих художников.

В 1934 году были изготовлены первые диафильмы для детей: «Багаж» и «Пожар» (С. Я. Маршак), «Девочка-ревушка» (А. Барто). Позже появились диафильмы по кинолентам («Новый Гулливер», 1940 г., «Броненосец Потемкин», «Летят журавли» и др.).

В студии «Диафильм» работали в качестве авторов и консультантов известные писатели: А. Толстой, Л. Кассиль, К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, В. Бианки и многие другие. В создании диафильмов участвовали художники: Е. Евган, «Кукрыниксы», В. Сутеев, К. Ротов, В. Радлов, А. Брей и другие.

Начиная с конца 50-х годов производство художественных диафильмов стало популярным в СССР, и студия «Диафильм» стала выпускать 300–400 наименований в год. Был начат выпуск озвученных диафильмов, звуковое сопровождение для них записывали на граммофонных пластинках, к учебным фильмам выпускали сопроводительный текст в виде книжечки.

А уже в 60–70-х годах прошлого столетия, с появлением более совершенных проекторов, начался закат «эпохи диафильмов».

Сейчас существуют оцифрованные диафильмы, которые можно записать на флеш-карту или жесткий диск и воспроизводить с помощью обычного проектора. Но новые технологии не могут заменить магии «волшебного фонаря», ведь мир диафильма – это что-то неповторимое, таинственное и очень доброе. Как приятно снова вспомнить детство, когда тебе читали книжку с картинками на ночь, это практически то же самое, те же обволакивающие звуки из затемненной комнаты, где на стене видны любимые картинки, правда, уже с потускневшими красками в мелкую трещинку.

Современную жизнь трудно представить без телевизора, смартфона и прочих чудес технологии, но они не смогут вытеснить из сердца эту чистую детскую радость от цветной сказки на стене, и лучше, конечно, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому в течение летнего периода, с 11 июня по 16 июля, каждую пятницу с 14.00 до 16.00 в стенах Алданского историко-краеведческого музея проходит показ диафильмов. В наличии имеется более 100 пленок с разными сказками и историями. Алданский историко-краеведческий музей приглашает окунуться в мир детства всех желающих, а также посетить мини-выставку «Волшебный фонарь».

Н. Чигиринова,

методист АИКМ.