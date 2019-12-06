Война токов

Наш фильм участвует в конкурсе от президентского гранта «Алтын Талинка», набрал уже больше 2000 просмотров и более 1000 голосов.

В голосовании активно участвует Алдан и другие города, но лидеры намного впереди. Мы хотим победить! дальше