Вниманию семей, в которых родились первые дети, начиная с 2018 года!

Управление социальной защиты населения и труда Алданского района напоминает, что с 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 305-ФЗ от 2 августа 2019 г. «О внесении изменений в Федеральный закон о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Срок выплаты продлевается до достижения ребенком трех лет, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2-кратный размер величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Таким образом, родители, которые ранее получали это пособие, смогут продлить выплату до достижения ребенком трех лет.

Право на получение данной ежемесячной выплаты возникает при соблюдении следующих условий:

– заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории Российской Федерации;

– ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года;

– размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (36 322 рубля).

Выплата не назначается, если:

– ребенок находится на полном государственном обеспечении;

– гражданин лишен родительских прав;

– имеется превышение среднедушевого дохода семьи.

Перечень документов:

– паспорта родителей (первый лист и прописка);

– свидетельство о рождении ребенка (установление отцовства);

– свидетельство о браке (при наличии брака);

– трудовые книжки (для неработающих);

– справка о доходах за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (2-НДФЛ);

– справка о составе семьи;

– родовый сертификат;

– снилс (всех членов семьи);

– номер счета на имя заявителя.

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются все виды доходов. Напоминаем, что через портал e-yakutia.ru принимаются заявления по всем видам пособий.

Заявления, поданные в электронной форме, рассматриваются в первоочередном порядке.

По интересующим вопросам обращаться в Управление социальной защиты населения и труда Алданского района, отдел детских пособий, каб. № 7, тел. 3-47-58.

УСЗН и Т.