Уважаемые алданцы!

В Якутии я родилась и выросла. Избиратели родного Алданского района доверили мне представлять и защищать их интересы в парламенте республики. Здесь работаю на благо людей.

Многие благодарят за то, что нам вместе удалось сделать. Вместе мы работаем над сохранением больниц в отдаленных населенных пунктах. Вместе создаем систему адресной помощи тем, кому она нужнее всего: от жителей аварийных домов до пострадавших от семейного насилия.

Вместе, в рамках партийных проектов «Единой России», строим Дома культуры, благоустраиваем дворы. Вместе поддерживаем детский спорт и детскую литературу.

Вместе создаем законодательную базу Якутии: мной, по вашим предложениям и наказам, за два созыва внесены более 120 законодательных инициатив.

Вместе мы строим такую Якутию, в которой доброе будущее будет и у нас, и у наших детей, и у наших внуков. Люди видят, что наша совместная работа приносит конкретные результаты и реальную пользу жителям и Алданского района, и всей республики.

Избиратели надеются на мой опыт и профессионализм, доверяют мне свои надежды и чаяния, и считаю невозможным не оправдать это высокое доверие.

Впереди – еще больше ответственной и системной работы, которую как народный депутат планирую продолжать во взаимодействии с общественностью Алданского района и республики, коллегами по партии, с муниципальными властями и руководством региона.

Поэтому приняла решение участвовать в предварительном голосовании, которое проводит партия «Единая Россия». Очень надеюсь на вашу поддержку, так как партийное голосование проходит по открытой модели, и в нем могут участвовать все жители нашего района.

О. Балабкина,

заместитель Председателя Государственного

Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).