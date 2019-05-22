Власти прислушиваются к мнению якутян посредством соцсетей

Власти Якутии придают все большое значение обратной связи с населением: ключевую роль в этом процессе играют социальные сети. Ведомствами и муниципалитетами ежедневно проводится мониторинг, и это позволяет им в режиме реального времени узнавать, что беспокоит якутян, оперативно отрабатывать озвученные вопросы и давать разъяснения, размещая ответы на своих страницах в соцсетях.

Ведомства получают сообщения из пяти популярных социальных сетей: ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Instagram и Facebook. Обработка и публикация ответов проводится ежедневно.

Как подчеркнули в Госкомобеспечения Якутии, всего с начала года госкомитет отработал несколько десятков сообщений. В зависимости от времени года жители обращаются с вопросами на различные тематики: зимой – пожары в жилых помещениях, весной – паводковая ситуация, летом – лесные пожары, круглогодично – спасательные операции.

«При этом, не все из вопросов находятся в компетенции ведомства, например, лесные пожары курирует Минэкологии. Если люди обратились к нам, мы запрашиваем ответы у подведомственных комитету учреждений или связываемся с другими министерствами», — пояснили в ГоскомОБЖ.

Своей основной площадкой в соцсетях госкомитет выбрал Instagram. На сегодня там опубликовано около 150 постов. Срок подготовки ответа составляет буквально 20 минут, если на него могут ответить специалисты комитета, до двух часов, если нужно получить консультацию у другого ведомства.

На особом уровне ведется общение между Нерюнгринской районной администрацией и местным населением. Жители здесь очень активно выражают свою гражданскую позицию на интернет-площадках: делятся новостями и проблемами, комментируют решения власти, задают вопросы.

Как правило, жалобы носят сезонный характер: зимой просят убрать снег, летом – благоустроить территорию и так далее. Например, с переходом на новые правила работы с ТКО в течение месяца бурно обсуждали проблемы с вывозкой мусора и предстоящие перемены. Специалистам районной администрации приходилось регулярно давать разъяснения как в СМИ, так и в разных аккаунтах по «мусорной реформе» и перенаправлять конкретные жалобы к оператору и в УК.

Все жалобы в сфере ЖКХ обрабатываются незамедлительно, передаются соответствующим службам, меры принимаются в течение рабочего дня. Особо щепетильные граждане после устранения проблем публикуют на своих страницах фото убранных подъездов, чистых дворов, вкрученных лампочек и так далее.

К сожалению, не всегда удается помочь тем, кто жалуется и негодует на своих страницах, т.к. граждане не указывают адреса, и невозможно понять, где это «у меня нет воды», «отключили электроэнергию», «не вывезли мусор» и т.д.

Не все вопросы являются жалобами. Например, горожане просят пояснить, как будет реализован следующий этап программы переселения, или интересуются, почему в кинотеатр не привезли тот или иной фильм. Если вопросы интересны большому количеству людей, на них также готовятся подробные ответы.

В адрес Минэкологии Якутии через социальные сети ежедневно поступает несколько десятков вопросов. В основном, люди сообщают о природоохранных нарушениях, требуют разобраться с бездействующими структурами. К примеру, весной этого года через сайт «Одноклассники» поступило сообщение о том, что поселок Чокурдах тонет в фекалиях. Местными инспекторами незамедлительно была проведена проверка, в результате чего наложены штрафы на сумму свыше 980 тысяч рублей (взыскано – 110 тысяч).

Стоит отметить, что руководители министерств и ведомств тоже начинают все более активно взаимодействовать с пользователями интернета. На своих страницах они делятся важными для якутян событиями, отвечают на комментарии.

Одним из первых в Якутии возможностями онлайн коммуникации начал пользоваться глава республики Айсен Николаев. Ещё будучи мэром Якутска, он активно пользовался соцсетями, что позволило решить большое количество проблемных вопросов в городе.Сейчас они помогают ему адекватно реагировать уже на проблемы республиканского уровня.

ЯСИА.