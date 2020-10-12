Виртуальное окно в мир классики: на концерт – в Мариинку

В День государственности республики в филиале Государственной филармонии Якутии – ГКОЯ состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала. Для зрителей прозвучал первый концерт П. И. Чайковского для фортепиано с оркестром в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и солиста – пианиста-виртуоза Дениса Мацуева.

Алданский филиал филармонии стал одним из участников конкурсного отбора на создание виртуального концертного зала в рамках национального проекта «Культура», реализация которого осуществляется в рамках Указа Президента РФ № 204 от 7.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах РФ на период до 2024 года».

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Ранее «АР» уже рассказывал о том, что виртуальный концертный зал оснащается профессиональным оборудованием: радиосистемами, микрофонами, ноутбуком, активным сабвуфером, цифровым микшерным пультом, динамиками и проекционным экраном, для трансляции также предполагается наличие высокоскоростного интернета.

Ввиду огромной территории нашей страны со множеством часовых поясов в регионах трансляции концертов могут проходить как в режиме реального времени, так и оффлайн. Многие выдающиеся музыканты не всегда дают право на бесконтрольное исполнение своих концертов, произведений в своем исполнении. Виртуальный концертный зал дает возможность, не нарушая авторских прав, в любой точке страны быть сопричастным к творческому процессу ведущих театров страны. Доступность шедевров мировой классики в исполнении знаменитых, талантливейших музыкантов должно стать важным звеном в обучении воспитанников детских школ искусств. Кроме того, концерты будут доступны для широкого круга зрителей.

Участниками торжественного открытия виртуального зала были представители профессионального сообщества как из Алданского района, так и из столицы республики.

Нюргуяна Илларионова, начальник отдела профессионального искусства и духовного развития министерства культуры Якутии, поздравляя алданцев, сказала: «То, что было задумано год назад, сегодня воплощается в жизнь. 9 марта 2019 г. вышло постановление Правительства РФ № 532 о выделении субсидий на открытие виртуальных концертных залов. Город Алдан стал одним из 500 населенных пунктов страны, где появился такой зал. Мы сегодня являемся свидетелями того, как воплощается государственная политика в области развития классической, академической музыки».

Нюргуяна Ивановна передала руководителю филиала филармонии Юлии Швецовой приветственную телеграмму от заместителя министра культуры России Максима Кзензова, курирующего направление цифровой культуры, благодарственное письмо министра культуры Якутии Юрия Куприянова. Благодарность министра также вручена артисту Государственного концертного оркестра Якутии Алексею Корнякову.

– Не случайно открытие виртуального концертного зала происходит именно в День государственности Якутии, потому что культура является одним из основных столпов государственности любого субъекта нашей страны и любого государства. Конечно, виртуальный зал не заменит той атмосферы, которая царит во время живого концерта, но такой формат, несомненно, привлечет внимание к искусству, к творчеству талантливых музыкантов и побудит к посещению музыкальных мероприятий, – отметил Игорь Сахно, заместитель главы Алданского района по социальным вопросам.

– Впервые за многие десятилетия в разряд приоритетных со статусом национальных проектов наконец была включена и отрасль культуры, – подчеркнула генеральный директор государственной филармонии Якутии Туйаара Пестрякова. – И мы уже чувствуем конкретные результаты, в том числе и в том, что в небольшом городе Алдане открываем такой зал. Надеемся, что через некоторое время мы сможем открыть залы и в других городах республики».

– Живого прикосновения к музыке в концертном зале ничто не заменит, но посредством современных технологий, очень качественного видеоряда и аппаратуры для трансляции, в компании со зрителями мы сможем пережить толику сопричастности к великой музыке, – заметила Туйаара Игоревна. – Я уверена, что первый концерт, открывающийся такой музыкой, дает старт большой жизни виртуального концертного зала в Алдане. И мы с большим удовольствием ждем наших слушателей как на живые концерты, так и на виртуальные.

Ирина ВИНОГРАДОВА.

Фото автора.