– Вечный двигатель?

Подарили Евгению как-то давно один из первых тогда сувениров – настольную «Вселенную»: никелированные шарики -«планеты» нанизаны на такие же блестящие окружности – проволочки-«орбиты», и все это хрупкое сооружение находилось в движении – вращалось и качалось. При попадание солнечных лучей на «Вселенную» в комнате появлялись веселые солнечные зайчики – красиво!

Но штатного питания от батарейки «Крона» хватало всего на трое суток. Даже если уходя выключать, то максимум на неделю – батареек не напасешься. Пытался сделать от сети, но игрушка выдавала такие импульсные помехи, что мешала смотреть изображение на экранах телевизоров и даже мониторах компьютеров.

В электросеть включать нельзя, но под руку попался старый автомобильный аккумулятор, который крутить стартер уже не мог, но остатка заряда в нем хватало для автономной работы этого устройства аж на три месяца, причем новая пятиминутная подзарядка аккумулятора снова обеспечивала работу изделия минимум на месяц. Это устройство – сувенир, никому не мешая, бесплатно работало, качаясь круглосуточно… Отдельным людям оно нравилось, пытались подражать, покупали похожие, но уже другие: качающиеся дельфины и ангелочки, но, заменив раз десять батарейки, теряли интерес к ним.

С годами Женька редко менял рабочее место, но где-нибудь рядом у него почти всегда постоянно качалась-крутилась вышеописанная маленькая «Вселенная».

И вот как-то, начав работать в уважаемой организации главным инженером-экспертом, снова установил на столе это устройство. «Планеты», как им и положено, начали двигаться без остановок ночью и на обед, потому что, особо не мудрствуя на этот раз, черненький провод, не таясь, тянулся от нее под стол, и любой желающий, если нагнуться и заглянуть, мог увидеть тяжелый старый автомобильный аккумулятор.

От их движения, правда, какое-то время срабатывали датчики охранной сигнализации, но для «Вселенной» нашли на столе «мертвую зону», где они ее не видели.

И особенно первым людям, входящим в офис с утра, когда никого нет, все выключено, было приятно встретить работающий «живой дух».

Экспертиза требовалась посетителям для решения споров по имуществу и различных околосудебных мероприятий. Посетители приходили, усаживались за стол, излагали просьбу, многие под гнетом собственных проблем обычно не замечали блестящую движуху, но некоторые, заметив, спрашивали:

– Вечный двигатель?

И получив утвердительный ответ, улыбались, мол, и мы не лыком щиты, знаем, что не бывает таких, вон проводки куда-то идут…

Но как-то раз ближе к вечеру приехали из небольшого поселка, что на реке Алдан, двое мужчин, один в годах постарше сел писать заявление, второй, лет за двадцать, подпирая плечом стену, с уважительным интересом осматривался в офисе. Уважение ему внушила вывеска на входе «Независимая экспертиза «ЮСТ».

В это время отключили свет, запищали блоки «бесперебойного», постепенно отключилась вся оргтехника. В офисе без освещения потемнело, и наступила тишина, только маленькая «Вселенная», поблескивая никелированными «планетами», продолжала невозмутимо двигаться…

– Плановое отключение на пять минут, энергетики предупреждали, – прокомментировал ситуацию директор.

Посетители закивали, мол, понимаем, подождем.

Минут через пять свет загорелся. Но если первый посетитель продолжил писать, второй уже сосредоточено смотрел только на «Вселенную» и, наконец, произнес:

– Так это что, правда, вечный двигатель? – но в голосе еще звучали нотки сомнения, видимо мешала школьная программа по физике…

– Ну видите, работает же, – отшутился эксперт.

– Да и я смотрю – свет пропал, все отключилось, а он работает, – отозвался мужчина уже серьезным голосом.

Эксперт тоже уже серьезно посмотрел на него, увидев, что тот и правда поверил, продолжил шутку, но в надежде, что мужчина поймет, в чем прикол:

– Да он вечный… А раз он вечный, мы, чтобы он не зря работал, заряжаем им аккумуляторы, вон, посмотрите, – и указал на аккумулятор под столом.

Мужчина, нагнувшись, действительно увидел, что провод от «вечного двигателя» подключен к автомобильному аккумулятору. Но судя по его следующему вопросу, шутка пошла в другую сторону, поскольку он спросил у присутствующих:

– А за сколько времени заряжает до полного?

Заинтересовавшись происходящим, к шутке, веселясь, подключился директор:

– Ну, ток очень маленький, долго – минимум за месяц, а до полного – это так за три. Да тут думать особо не надо, как увидел, что качаться перестал, значит, зарядил аккумулятор полностью, тот больше не всасывает и появившейся противофазой встречного магнитного поля тормозит отрицательной полярностью положительное поле двигателя, тот и останавливается.

Эксперт, внимательно наблюдая за мужчиной, понял, что тот снова полностью не только «всосал дезу», более того – она краеугольным камнем легла логично и прочно в основы его понимания, спросил:

– А что, в школе не учили, что вечных двигателей не бывает?

– Да вроде учили, но у вас работает же.

Эксперт понял, что надо кончать с шуткой, а то ведь расскажет кому.

– Так он же подключен к аккумулятору. От него и работает…

Но не тут-то было, полученные знания уже схватились бетоном, и на этом фундаменте стояло прочное здание, мужчина убежденно удивился:

– Как от него? Он же его заряжает!

Тут присутствующие, разубеждая его, враз заговорили. И, как говорится, в результате прений разобрались. Воздвигнутое здание вечного двигателя – считай, бесплатного источника энергии, не сразу, а под напором присутствующих техников и инженеров пошло трещинами и рассыпалось в прах…

Мужчина потух и вообще выглядел крайне разочарованным:

– А я уж надумал: куплю такую штуку, поставлю у себя в зимовье на реке, аккумулятор старый там есть для освещения вечером, но приходится часто возить домой заряжать. А так – дешево и сердито, уезжая, качнул, и пусть по тихой заряжается, я все равно не часто туда приезжаю, был бы всегда со светом…

Н. Слепцов.

Алдан, 2021 г.