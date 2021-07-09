Вакцинация против COVID-19 продолжается

Эпидемиологическая ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции в Якутии по-прежнему не внушает оптимизма. В Алданском районе почти ежедневно диагноз COVID-19 подтверждается в одном-двух случаях.

Большинство заболевших по-прежнему составляют люди старше 50 лет, впрочем, инфекция регистрируется во всех возрастных группах. До середины мая школьники села Хатыстыр учились дистанционно: на исходе апреля COVID-19 был диагностирован у двоих детей и одной сотрудницы.

Между тем, стабилизируется ситуация по ОРВИ. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями идет на спад, в настоящее время эпидемиологический порог не превышен.







В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в Алданском районе реализуется комплекс мер. В обязательном порядке надлежит соблюдать масочный режим, в общественных местах необходимо выдерживать социальную дистанцию. Врачи напоминают: благополучие эпидобстановки зависит от каждого из нас.

Распространение новой коронавирусной инфекции минимизирует массовая иммунизация. На прошлой неделе в Алданский район поступило 2 000 однократных доз препарата «ЭпиВакКорона» и 500 двукратных доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Таким образом, прививки получат полторы тысячи человек.

– Вакцинация продолжается, по месту жительства прививки могут поставить все желающие, – рассказала заместитель главного врача Алданской центральной районной больницы по амбулаторно-профилактической работе Надежда Скрябина. – В Алданской поликлинике прививочный кабинет работает до шести вечера. Прием пациентов ведется не только по записи: желающие могут позвонить по телефону колл-центра, и им будет назначено время.

Специализированные пункты работают в поликлиниках Алдана, Томмота и Нижнего Куранаха, препарат доставлен в сельские амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. В ряде населенных пунктов будет произведена выездная иммунопрофилактика.

Также бригады выезжают на предприятия и в организации. На днях массовая вакцинация прошла в Алданском политехническом техникуме, ранее прививки получили студенты и преподаватели медицинского колледжа.

– Максимально эффективной защитой от новой коронавирусной инфекции является вакцинация, – подчеркивает Надежда Васильевна. – Наряду со снижением риска заражения иммунопрофилактика предупреждает развитие возможных осложнений.

В Алданском районе вакцинация проходит интенсивными темпами, на прививки жители записываются активно. Ожидается, что первая вакцина прививочного цикла из вновь поступившей партии будет освоена в ближайшие несколько дней.

Пресс-служба АЦРБ.