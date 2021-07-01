Быть с людьми, поддержать добрым словом…

Второго мая этого года – день Великой Пасхи и поминальный день Антонины Михайловны Антипиной. Случайностей и совпадений просто так не бывает, все взаимосвязано в этой жизни, вот и судьба этого человека сложилась так, что вспоминать мы ее будем в такой радостный день. По христианским канонам в пасхальную неделю не проводят поминки, но мы скажем много добрых и теплых слов об этой светлой женщине и ее муже.

Антонина Михайловна Антипина родилась 17 декабря 1928 года в г. Артемовске Бодайбинского района Иркутской области. Детство было нелегким, как и у большинства детей того времени. В годы войны училась в школе и работала со своими сверстниками в совхозе. Школьники активно помогали взрослым: косили сено, валили деревья, пилили и заготавливали дрова на зиму. Они успевали сделать все: выучить уроки, помочь родителям в работе, даже оставалось время на игры, несмотря на трудности и лишения. По воспоминаниям Антонины Михайловны, был жуткий голод, но они вынесли ту непосильную ношу в суровое военное время.





После войны она поехала учиться в город Якутск. В 1949 году окончила Якутский техникум связи по специальности «связист морзе», вернулась в родной город, где работала в полиграфии. В том же году вышла замуж.

Ее супруг Василий Александрович Антипин родился в 1924 году в деревне Назарово Иркутской области. Был призван в армию в 1942 году. Его боевой путь начался в 147-м минометном Киевском Краснознаменном ордена Суворова полку Резерва Главного Командования. С ним он прошел от Житомира до Сандомирского плацдарма. С ним побеждал и переживал потери однополчан, товарищей и командиров. В боях при форсировании реки Вислы в 1944 году Василий Александрович был тяжело ранен и после госпиталя по приказу Верховного Главнокомандующего, доставленному в штаб 1-го Украинского фронта, молодой командир Антипин должен был оставить полк и прибыть к месту формирования второй армии Войска Польского. Так младший лейтенант Красной армии стал хорунжим и надел польскую форму. Он приступил к обучению новобранцев, а сам стал изучать польский язык.

За форсирование Ниссы Василий Александрович получил польский орден «Серебряный Крест Заслуги». Командиру взвода Антипину было дано задание найти брод для переправы батареи через реку в простреливаемой местности. Брод был найден, и под ураганным огнем противника, находившегося на выгодных позициях, пушки были переправлены на другой берег. Потери с нашей стороны оказались огромными, поэтому у некоторых орудий не было артиллеристов. К тому же враг в бой бросил резерв танков и самоходок. Хорунжий В. А. Антипин сам встал к орудию, и точное попадание обеспечило успех, был подбит танк «пантера». За свой подвиг он был удостоен высокой награды.

Все четыре награды иностранного государства: орден «Серебряный Крест Заслуги», медали «За Победу и Свободу», «За Одру, Нису и Балтику», знак Грюнвальда Василию Александровичу, бывшему уже в звании капитана, были вручены через двадцать с лишним лет после войны, 27 сентября 1968 года. Про его героизм и награды печатали в польском журнале. Также В. А. Антипин участвовал в освобождении узников лагеря смерти Майданека. Это событие оставило неизгладимый след в его душе. С частями Войска Польского он завершил свой освободительный поход в Праге – столице Чехии.

После войны Василий вернулся на родину и освоил мирную профессию строителя, начинал с самых низов – простым рабочим. Практически после демобилизации женился на Антонине Михайловне. Молодая семья переехала сначала в Якутск, а потом в Алдан. Василий Александрович неустанно повышал свое мастерство и доработал до начальника СМУ. Если сосчитать все дома, которые он возводил, получится не одна улица. Василий Антипин работал в нашем городе начальником Алданского ремонтно-строительного управления, был депутатом городского Совета. Много хорошего сделал для города, ставшего ему родным. Когда на улице Октябрьской в конце шестидесятых годов сгорел корпус политехникума, по инициативе Василия Александровича на этом месте был разбит сквер, ныне называемый в народе «Пятачком».

Супруги Антипины жили душа в душу, воспитывая двух дочерей-погодок. Оба умели играть на музыкальных инструментах – на аккордеоне и гармошке, Антонина Михайловна хорошо играла на ложках. Когда семья собиралась за праздничным столом, частушки не утихали ни на минуту – Василий Александрович с Антониной Михайловной знали их несчитанное количество, если один умолкал, то тут же подхватывал другой.

Но век фронтовика, уцелевшего в горниле страшной войны, к сожалению, оказался недолгим. Ему не было пятидесяти, когда он ушел из жизни в 1973 году. В честь дедушки Василием назвали внука. На плите обелиска Победы в Алдане высечена фамилия Василия Антипина. Так и не пришлось ему с женой Антониной побывать в Польше, хотя незадолго до его смерти они получили приглашение и планировали поездку.

Вернемся в годы молодости Антонины Михайловны. В 1949-м у супругов родилась дочь Татьяна. Муж первым уехал в Алдан, чтобы обосноваться на новом месте. Следом поехала и жена, будучи беременной вторым ребенком. Путь с Якутска был долгим и тяжелым. Добирались на пароме, на лошадиных подводах несколько дней. По дороге она и родила вторую дочь Людмилу – 5 июня 1950 года.

В 1956 году Антонину Михайловну приняли в городское коммунальное хозяйство – в гостиницу «Алдан», где она проработала 49 лет, до 2005 года. Начинала с администратора, потом была старшим администратором, мастером гостиничного хозяйства, пройдя курсы повышения квалификации в 1966 году, стала директором. С 1967 года – член КПРФ. Антонина Михайловна была добросовестным, грамотным, требовательным к себе и подчиненным руководителем. Возглавляемый ею коллектив с 1976 года носил почетное звание «Коллектив коммунистического труда». Гостиница «Алдан» была ее детищем, которому она отдавала много душевных и физических сил.

Став вдовой в сорок пять лет, она осталась верна своей единственной любви, своему Василию. В этом возрасте женщина еще полна жизненных сил и энергии, поэтому помимо работы Антонина Михайловна активно участвовала в общественной жизни района и города. Была членом улусного Совета ветеранов войны и труда. Избиралась депутатом городского Совета депутатов трудящихся, членом ревизионной комиссии райкома, секретарем первичной партийной организации комбината коммунальных предприятий и благоустройства. Огромную работу проводила в качестве заместителя председателя районного женсовета. Вела огромную агитационную работу по воспитанию молодежи, являлась хорошим организатором досуга жителей района. Сколько было безвозмездно проведено свадеб с ее участием, ведь она была тамадой от бога! Общий трудовой стаж Антонины Михайловны составил 67 лет, она являлась членом профсоюзной организации Алданского района на протяжении 13 лет работы в сфере культуры. Была членом добровольной народной дружины ККПиБ. Участвовала в комиссиях по проверке неблагополучных семей. Ее смысл жизни был помогать людям.

Антонина Михайловна награждена медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», знаками «Ветеран Партии», «Ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Отличник культуры», «Почетный ветеран Республики Саха (Якутия)», знаком отличия РС (Я) «Гражданская доблесть» и другими юбилейными наградами.

В 1987 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин города Алдана» за заслуги в развитии коммунального хозяйства, безупречное отношение к труду, активное участие в работе партийных и советских органов в честь 70-летия Октябрьской революции.

9 апреля 1987 года в Алдане состоялось заседание президиума районного Совета ветеранов войны и тыла под руководством председателя Дмитрия Петровича Седых, на котором было принято решение организовать хор «Ветераны Алдана». Одними из первых, кто помог зарождению коллектива, были две творческие женщины, вдохновленные, искрящиеся, полные сил и желания подарить людям радость от песни, – Антонина Михайловна Антипина и Нинель Павловна Афанасьева, заслуженный деятель культуры. Создание любой организации всегда сопряжено с трудностями. Так и первые шаги хора были трудными, но в то же время самыми важными на пути становления. Вовлечение ветеранов в хор имело в то время как культурно-массовое, так и политическое значение для района.

На первую репетицию 15 апреля 1987 года пришли 17 человек. Эту дату и принято считать днем рождения хора. Вскоре зазвучали песни со сцены, как маленький костерок, который стал разгораться, согревая своей теплотой не только участников хора, но и зрителей, приходящих на концерты. В том же 1987 году Антонина Михайловна была назначена старостой хора и прослужила верой и правдой ему 34 года. На разных этапах коллективом руководили настоящие мастера хорового искусства. И у каждого руководителя Антипина была правой рукой. Благодаря общим усилиям коллектив дальше развивался, рос и своими выступлениями радовал жителей не только района, но и республики. Росла и слава хора. 30 ноября 1991 года хору «Ветераны Алдана» было присвоено почетное звание «Народный».

У всех участников вокального коллектива свои судьбы, разные характеры, и каждый приходил со своим настроением на репетиции, но эта светлая женщина умела ладить с людьми, дарить им заботу, доброту и ласку. Не зря ее в коллективе называли «наша мама». Благодаря ее умению создать благоприятную атмосферу, участники хора жили дружно и весело. Устраивали друг для друга праздники, отмечали дни рождения с чаепитием. Раннее утро любого именинника начиналось с поздравления Антонины Михайловны, она помнила день рождения каждого! На любой праздник дарила всем небольшие подарочки, пекла чудесные пироги и торты. Однажды на юбилей руководителя хора Владимира Ивановича Солошенко Антонина Михайловна испекла пять тортов с разными вкусами.

Будучи уже в преклонном возрасте, она никогда не пропускала ни одного культурного мероприятия, ни одного концерта, потому что этим жила, в этом заключалась ее сила – быть с людьми, быть кому-то нужной, поддержать добрым словом и улыбкой. Антонина Михайловна воспитала двух дочерей, помогла поднять двух внучек и внука, шесть правнуков и трех праправнуков.

Воспитанная трудом и доблестью, Антонина Михайловна для нашего поколения является образцом ответственности и мужества, а для коллег культурных учреждений – любимым и дорогим человеком.

Много за эти годы утекло воды, много ушло из жизни ветеранов, активных членов певческого коллектива. На смену ушедшим приходят другие активные вете¬раны труда. Хор «Ветераны Алдана» продолжает жить, петь, звучать на всю республику и за ее пределами. Новым участникам хора будут передаваться традиции, история и память о тех, кто стоял у истоков создания коллектива, но, наверное, уже никогда не будет такой единственной бессменной старосты, как Антонина Михайловна Антипина. Светлая память прекрасному человеку.

Н. Чигиринова,

методист АИКМ.

Фото предоставлены автором.