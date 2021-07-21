Быть нужным людям – непростая работа

8 июня ежегодно в нашей стране отмечается День социального работника, который появился в календаре сравнительно недавно. 27 октября 2007 года президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ № 1796.

Глава государства остановился на восьмом июня для празднования Дня соцработника РФ не случайно, выбор этой даты напрямую связан с историей социальной работы в России. Именно в этот день, почти за триста лет до Владимира Путина, 8 июня 1701 года в Российской империи Петр Первый издал царский указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». Согласно указу царя, «для десяти человек больных – в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».

В 2007 году Владимир Путин, поздравляя работников социальной сферы с их профессиональным праздником, сказал следующие слова: «Вы избрали для себя нелегкую, но в высшей степени благородную и очень нужную профессию – оказывать действенную помощь тем, кто в ней нуждается. От профессионализма и компетентности, высоких личных качеств социальных работников во многом зависит качество жизни миллионов людей в нашей стране, их социальное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне… Убежден, что вы и впредь будете бережно хранить и приумножать замечательные традиции, заложенные многими поколениями своих предшественников – людей, бесконечно преданных своему делу, истинных подвижников…».

В Алданском районе существуют множество социальных учреждений, призванных помогать нуждающимся. Одним из таких является социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, который начал свою работу в 2000 году как социальный детский сад, куда определяли детей, чьи родители не имели финансовой возможности посещать государственные учреждения, затем открылся приют для детей, оказавшихся без попечения родителей. С этого момента специалисты центра должны были собрать в кулак все свои силы и возможности, чтобы оказать социальную помощь детям и их родителям для воссоединения семьи. В процессе этой работы сотрудникам центра приходится через свое сердце и душу пропустить детские слезы и смех, огорчения и достижения, родительское равнодушие обратить в любовь. И мало кто знает, сколько усилий требуется для того, чтобы вернуть ребенка в родную семью и не допустить лишения родительских прав, подготовить почву в семье для дальнейшего развития ребенка. Благо, на нашей памяти множество таких семей, куда вернулись детки и растут на радость родителям и близким. А сколько волшебных эмоций, когда встречаешь своих бывших подопечных на улице, которые бегут к тебе навстречу и бросаются в объятия! Испытываешь неповторимые ощущения и чувство удовлетворения.

В 2020 году наш коллектив отметил 20-летний юбилей, за эти годы учреждение претерпело множество перемен, но по настоящее время сотрудники центра работают с детьми и родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и помогают им решить социальные проблемы, оказывая услуги согласно Федеральному закону РФ № 442 от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Любую работу легкой не назовешь, а труд социального работника – в особенности. Эта деятельность требует многих душевных сил и больших энергозатрат. Социальный работник постоянно сталкивается с настоящими жизненными трагедиями и проблемами, и у него просто нет времени чувствовать себя несчастным из-за отсутствия денег или модных вещей. Он далеко не всегда чувствует отдачу от того, во что вкладывает свое сердце. Несмотря на это, каждый человек, работающий в социальных службах, призван творить добро и не просить ничего взамен.

Уважаемые коллеги, поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем социального работника, желаем вам новых побед, высоких достижений, мудрости, терпения, чуткости и силы духа.

Е. Пономарева,

социальный педагог ГКУ РС (Я)

«Алданский СРЦН».