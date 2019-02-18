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В центре внимания
Твои люди, Алдан
Здравоохранение
Детский Мир
Культура
Золотой район
В работе
Мобильный репортер
Происшествия
Идем в кино
Спорт
Власть и общество
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Новости
Букет для мамы
За содействием – к правительству
Будем строить!
О медицине, услугах ЖКХ, переселении из аварийного жилья…
Оплата Труда
Споемте, друзья! Издан новый сборник песен «Мой Алдан»
Букет для мамы
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мама
Букет для мамы
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Привет! Есть информация для тебя: "Букет для мамы". Вот ссылка: http://www.aldanochka.ru/%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d1%8b-2/. Спасибо.
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