Василий Павлович Карпов родился 11 августа 1917 года в деревне Селино Вологодской области. Тринадцатилетним подростком в 1931 году приехал в Алдан. В 1940 году окончил горный техникум. Свою трудовую деятельность начал на прииске «Ленинский» в июле 1940 года в качестве участкового маркшейдера.

Служил в рядах Красной армии с 1942 по 1946 год. Принимал участие в боевых действиях против Японии командиром пулеметного взвода в направлении Хайах, Бухэду, Цицикар, строил оборонительные сооружения.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями.

После войны работал в комбинате «Алданзолото», районным землеустроителем. По его инициативе и при непосредственном участии была выпущена книга об участниках войны Алданского района «Память», в двух частях.







В Алданском историко-крае-ведческом музее есть подборка газетных статей, видеозаписи и переписка с бывшим работником комбината «Алданзолото», маркшейдером, землеустроителем, краеведом, ветераном войны и труда, заслуженным работником народного хозяйства Республики Саха (Якутия) Василием Павловичем Карповым. Ко Дню музеев хотелось бы поделиться этими материалами по истории Алдана с жителями нашего города, района.

В одном из писем он пишет: «Алдан, каким он был и каким стал, видимо буду помнить всегда, покуда буду жив. Это моя вторая родина, где я прожил с августа 1931 года по август 2003 года. Жил в Алдане с 13-летнего возраста на протяжении 63 лет. Окончил школу, техникум, годичные курсы повышения квалификации в Ленинградском горном институте, трудовой стаж 44 года, в том числе 25 лет в комбинате «Алданзолото», 5 лет в горном надзоре с М. Г. Балахниным и 14 – в землеустройстве».

Вот, что пишет Василий Павлович по поводу празднования первого юбилея Алдана: «Десятилетию Алдана был посвящен праздничный выпуск газеты «Алданский рабочий» от 25 ноября 1933 года. В июне 1933 года было организовано летнее гуляние в честь 10-летия Алдана, которое проходило справа от дороги Алдан – Ленинский на месте, где сейчас северо-восточная часть микрорайона Солнечного. Я тогда жил с матерью в п. Верхне-Сталинск и учился в школе, мы гурьбой пацанов пришли на этот праздник. Кругом были небольшие кусты, а между ними поляны, где располагались ларьки, покрытые белым ситцем, от столовых Алдана, Ленинского и Орочона, предлагавшие свои кулинарные изделия и разные яства, хлебный квас собственного изготовления и чай из двух-, трехведерных самоваров, пыхтящих своим жаром. Не было никаких алкогольных напитков. Выступала самодеятельность приисков и Алдана со своими залихватскими плясками, старыми песнями, частушками под баян и гармошку. Особенно выделялись плясуны в своих белых вышитых рубашках и красных шароварах, чеканивших, чечетку и другие народные русские пляски под баян или гармошку на специальном настиле из досок.

Народ, впервые собравшийся на первый десятилетний юбилей Алдана, был веселый и благодушный».

Из письма работникам музея: «Хорошо еще помню первый музей в Алдане, расположенный в здании медучилища. Впервые я посетил его в 1936 году, когда учился в горном техникуме. Был прекрасно оборудован, сделаны хорошие стеллажи и столы. Особенно запомнились муляжи самородков поднятых с россыпей золота Алдана, весом от 100 граммов до 3,5 кг и многое другое».

А что касается улиц и домов города есть такие воспоминания. Одна из самых старых улиц города – улица имени Дзержинского – получила свое название оттого, что по ручью Незаметному проходила первая паровая драга им. Дзержинского в 1926 году.

В 30-х годах, на месте, где сейчас магазин № 4, была золотоприемная касса. Там женщина принимала золото. Здесь же был магазин. За сданное золото выдавали боны (купоны), за которые можно было купить все. Грамм золота принимали за 1 рубль 18 копеек. Хлеб тогда стоил 1 копейку.

На этой же улице были китайская забегаловка, ресторан «Тайга», где позже располагался магазин № 15 (ныне библиотека им. Н. А. Некрасова).

На главной улице Октябрьской находилась главная контора треста «Якутзолото». Одноэтажное здание было построено в 1929 году. В 1949-м к нему была сделана пристройка, где располагалось 11-е Управление МВД, которое занималось добычей моноцита – урановой руды.

В здании, где находилась контора продснаба, раньше располагался районный комитет партии. Перед зданием стоял памятник В. И. Ленину. Этот памятник позже был перенесен в город Томмот и поставлен перед зданием комбината «Алданслюда».

В жилых двухэтажных домах жили специалисты треста «Якутзолото», главный маркшейдер Иван Яковлевич Коган, геолог – первооткрыватель Куранахского рудного поля Анатолий Ильич Кукс.

Улица 10 лет Якутии, дом № 13: его построила Тимптоно-Учурская геологоразведочная экспедиция. В этом доме жил первый начальник Алданской экспедиции, лауреат Сталинской премии за открытие слюдяных месторождений Иннокентий Вячеславович Быков.

На пересечении улиц Октябрьской и 10 лет Якутии в углу, на месте, где стояла гостиница «Алдан» (ныне ТЦ «Алдан-Сити»), было красивое здание театра, где играла труппа актеров из Москвы.

Улица Трудовая (ныне Ленина), на ней в 1967 году начали строить Дом культуры. До этого в 1964 году приезжал заместитель министра Совета министров СССР. Вышло постановление Совмина за подписью Н. Косыгина о строительстве в Алдане Дома культуры и гостиницы (знаменитый долгострой по улице 10 лет Якутии). По этой улице было много двухэтажных зданий, где жили работники треста «Якутзолото».

Улица им. М. Горького – одна из старых улиц города. Здесь находилось самое «страшное» здание Алдана, в котором располагалось ОГПУ, потом НКВД. Здесь была внутренняя тюрьма, обнесенная высоким забором. Около здания НКВД (позже военкомата) стоит перенесенный с переулка Чекистов памятник алданским чекистам. Одним из самых посещаемых мест Алдана 30-х годов был магазин «Динамо», где продавались спортивные товары.

На этой улице под № 64 находилось красивое здание, которое было сначала клубом ОГПУ, МВД, треста «Якутзолото», потом отдела культуры, где располагались Алданский историко-краеведческий музей и юношеская библиотека. Это здание было построено бригадой плотников М. С. Жадейкина, Героя Советского Союза. За клубом в 1936–1937 годах студенты горного техникума посадили деревья, и это место стало называться городским сквером, культурным центром Алдана.

Улица Достовалова раньше называлась Разрезной. В начальной части улицы находилась ветеринарная станция, которая была переведена в район улицы Укуланской.

Строительство стадиона «Металлург» и дорога к нему от ул. Восточной (ныне им. Теплякова) стало производиться в начале 60-х годов, и улица к стадиону, на которой были возведены двухэтажные деревянные дома.

Улица Сунь Ятсена выходит на улицу Восточную. На этой улице жили в основном китайцы. Шутя эту улицу называли Шанхаем. Она была очень узкой, в то время по ней можно было проехать только на лошадях или идти пешком. Дома были очень низкими, с маленькими окошечками. Половину дома засыпали землей.

Китайцы, живущие в Алдане, продолжали добычу золота, как летом, так и зимой. Небольшими шурфами сверху были построены тепляки с печкой и установлены приборы для промывки песков, поднятых бадейками из шурфа, воду добывали при таянии снега.

По улице Пролетарской, 59, в конце 50-х годов построил себе жилой дом знаменитый староалданец, человек-легенда Михаил Григорьевич Балахнин. Сам все строил, делал чертежи.

Вот о чем поведали воспоминания староалданца Василия Павловича Карпова.

Д. Васильева,

заведующая отделом

музейно-образовательной деятельности АИКМ.

Фото представлены из фондов музея.