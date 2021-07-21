Будущие защитники Родины стойко выдержали все трудности воинской службы!

Со 2 по 11 июня состоялась поездка воспитанников военно-патриотического клуба «Юный десантник» и двух сопровождающих отделения «Союза десантников России» Алданского района в воинскую воздушно-десантную часть г. Уссурийска.

Школьники девятых классов ознакомились с повседневной армейской жизнью и воздушно-десантной техникой, сдали нормативы по химзащите, провели учебные стрельбы, выполнили марш-бросок на 5 км в полной экипировке, посетили музей при воинской части. Ребята показали отличную физическую и строевую подготовку.













Приятным дополнением к военным сборам стала поездка в г. Владивосток, где школьники посетили исторические и памятные места. А по дороге домой в г. Хабаровске, ожидая поезд, посетили военно-исторический зал Восточного военного округа.

Поездка оказалась очень насыщенной. Уставших, но довольных парней, как настоящих дембелей на вокзале встретили члены организации «Союз десантников России» Алданского района и родители.

Огромную благодарность за спонсорскую помощь выражаем генеральному директору АО «АК «ЖДЯ» Василию Владимировичу Шимохину и депутату Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Игорю Иннокентьевичу Григорьеву.

Отделение

«Союза десантников России»

Алданского района.