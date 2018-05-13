Брейн-ринг в музее

«Не унывать, все пройти и все узнать!» – с таким девизом пришли 5 любознательных учениц школы № 4 п. Нижний Куранах в Алданский историко-краеведческий музей на интеллектуально-познавательную игру брейн-ринг «Якутия – Россия. Путь длиною в 386 лет». Вместе с ними участвовали в брейн-ринге учащиеся 9–11-х классов школ № 5 п. Ленинского, школы с УИОП, лицея, вечерней школы, студенты политехникума и медколледжа.

Игра прошла в 6 раундов: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Якутия – Россия. Путь длиною в 386 лет», «Светлые лучи в темном царстве», «Судьбы, связанные с Якутией», «Отчизны верные сыны…», «Депутат – слуга народа».

Вопросы были сложные, касались истории, этнографии, исторических памятников города Якутска, были задания на знание истории политической ссылки в Якутию, об алданцах – депутатах Верховного Совета СССР, ЯАССР, Государственной Думы.

Все команды в назначенное время собрались в выставочном зале музея «вооруженные до зубов» знаниями, конспектами, литературой по теме брейн-ринга благодаря своим старшим товарищам: Е. П. Шевченко, библиотекарю школы № 4, Л. А. Титовой, учителю истории и обществознания вечерней школы, Н. Е. Тихоновой, учителю КНРС (Я), О. А. Тарасевич, В. А. Сорокиной, педагогам политехникума, М. А. Старцевой, библиотекарю лицея, Е. Г. Забелиной, учителю истории и обществознания, О. А. Лепп, педагогу-воспитателю медколледжа.

Брейн-ринг начался с представления участниками исторических памятников П. И. Бекетову, С. И. Дежневу, А. Е. Кулаковскому, П. А. Ойунскому, М. К. Аммосову, И. Н. Барахову, С. В. Васильеву. С этой задачей ребята справились достойно, выбрав из предложенного разнообразия соответствующую герою одежду: рубахи-косоворотки, шинель, гимнастерку и т. д.

Во втором раунде, где было 20 блиц-вопросов по истории, этнографии, городам Якутии, без ответа не остался ни один вопрос. Алмаш Элбекова, ученица 10 класса школы с УИОП ответила на один из самых сложных – о том, кто был инициатором проведения церковной службы на якутском языке.

В четвертом раунде отличились команды «Знарок» («Знаток родного края») из школы № 5 и «Северное сияние» школы с УИОП. На вопросы пятого раунда наиболее правильно и подробно ответили команды «Знарок», «Пегас» (АПТ), «Оптимисты» (школа № 4).

Победу в брейн-ринге одержала эрудированная и активная команда «Знарок», второе место досталось инициативной и оживленной команде «Оптимисты», третье место – рассудительной команде «Северное сияние». Номинация «Лучший игрок» присуждена ученику 10-го класса школы № 5 Диме Бурьяновскому. Отметим активных участников игры: Габриэля Сырбу, Алмаш Элбекову, Марию Мелешко (школа с УИОП), Дашу Жерноклееву, Лену Евдокимову (школа № 4), Уйгуну Антипину, Максима Галабурду (АПТ), Анну Пономареву, Влада Кушлянского (школа № 5), Юлию Изумрудову, Алину Рамазанову (лицей), Дмитрия Захарова, Валерия Иванова (АМК), Диану Митюшину, Вову Малкова (вечерняя школа).

Коллектив музея благодарит руководителей школ, педагогов, ребят за участие в игре, надеется на дальнейшее сотрудничество.

Д. Васильева,

старший научный

сотрудник АИКМ.

Фото предоставлено автором.