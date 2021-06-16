КВН – это шутки, смех, безудержное веселье, хорошее настроение и позитив. Именно такая атмосфера царила в минувшую субботу в Доме народного творчества МО «Город Томмот», где прошла игра КВН «Битва смеха» среди учащихся школ города.

В юмористической битве сошлись три команды веселых и находчивых: «Защитники» (Православный военно-патриотический клуб «Молодая Якутия»), «Классная компания» и «Черный кот» (школа № 6), в составе последней – самые юные участники.

Команды продемонстрировали отличное чувство юмора, артистизм, креативность и находчивость. Группы поддержки вдохновляли свои команды, а зрители наслаждались хорошей игрой и заряжались позитивом.

Веселые ответы и забавные шутки встречались бурными аплодисментами присутствующих и высшими оценками жюри.

Оценивать творчество детей было не просто, так как ребята отлично подготовились, старались изо всех сил и очень переживали. Самый волнительный момент мероприятия – церемония награждения – прошел на позитивной, радостной ноте. Все участники получили грамоты, денежные сертификаты и сладкие призы.

В итоге обладателем кубка КВН стала команда «Защитники». Второе место заняла «Классная компания» и третье место – «Черный кот». В номинации «Истинный КВНщик» лучшим был признан Матвей Таракановский.

«Огромное спасибо родителям и педагогам за сотрудничество в работе, а ребятам за активное участие», – выразил благодарность Софрон Владимиров, подготовивший мероприятие.

М. Столыпина.

Фото предоставлены автором.