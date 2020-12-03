Безопасность людей на водных объектах

В соответствии с приказом ГУ МЧС России по РС (Я) № 595 от 16.10.2020 Алданский инспекторский участок Государственной инспекции по маломерным судам информирует население Алданского района о проведении с 23 ноября по 29 ноября 2020 года первого этапа акции «Безопасный лед». В задачах акции – профилактическая работа с населением по правилам безопасного поведения на водных объектах, недопущение происшествий, связанных с провалом транспорта и людей под лед, а также выявление несанкционированных переездов автотранспорта по льду и несанкционированных ледовых переправ на территории района. В настоящее время выезд на лед опасен для жизни!





Согласно статье 9.10 КоАП РС (Я) выезд транспортного средства на лед в период введенных ограничений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Инспекция ГИМС напоминает, что ваша жизнь и жизнь ваших близких зависит от вас, соблюдайте правила поведения на льду, будьте внимательны к себе и близким.

В случае возникновения опасной ситуации незамедлительно сообщите по телефонам 01, 112.

Алданский ИУ ГИМС.