Безопасность детей и подростков на воде

05 августа 2020 года во второй половине дня на казачьей заставе территория Культурно – Этнографического Комплекса «Сэвэки» Алданским инспекторским участком Центра ГИМС ГУ МЧС России по РС (Я) с детьми подростками Алданского районного отделения Всероссийского Детско-Юношеского Военно-Патриотического Общественного Движения «Юнармия» проведены занятия на тему: Правила безопасного поведения на воде под девизом «Не зная броду, не суйся в воду».

Основной целью занятия являлось заложить и сформировать у детей представление о правильном, безопасном поведении на воде, создать условия для формирования таких личностных качеств как: осторожность, самообладание, ответственность, уважение к себе и окружающим. При этом всегда осознавать что — вода это огромная сила, с которой очень тяжело справиться, а в период стихийных природных катаклизмах не всегда удается дать ей отпор и установить преграду. Немалую долю составляют случаи нелепой гибели людей по причине незнания или грубого нарушения правил поведения на воде и этого еще раз подтверждает, что вода для нас смертельная опасность.

По итогам проведенных занятий ребята согласились, что каждый человек ежедневно должен соблюдать технику безопасности, где бы он в это время не находился, а все несовершеннолетние дети в случае отсутствия с ними взрослого — доверенного лица всегда должны предупреждать родителей, куда с кем идут и ориентировочно на какое время, желательно иметь при себе мобильный телефон.