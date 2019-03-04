…А деньги текли, как вода

В середине февраля житель Алданского района с целью приобретения автомобиля решил взять кредит на сумму 300 000 рублей и оставил заявку на одном из сайтов банка. Через некоторое время ему перезвонила женщина и, представившись сотрудником банка, сообщила об одобрении кредита, при этом указав, что, для того чтобы получить кредит, нужно перевести некий процент от суммы, то есть 5 250 рублей. Мужчина перевел деньги на указанную банковскую карту. После перевода денежных средств потерпевшему перезвонил мужчина, который представился начальником службы безопасности финансового отдела банка и сообщил, что нужно оплатить страхование кредита в размере 21 000 рублей. Потерпевший вновь перевел указанную сумму на счет. Псевдо-сотрудники банка еще неоднократно перезванивали потерпевшему и называли различные суммы для перевода якобы на оплату различных услуг и страховок. За все время общения с мошенниками потерпевший перевел им 93 956 рублей. Он обратился с заявлением в полицию, где пояснил, что неоднократно видел предупреждающую о мошенниках информацию по телевидению, слышал профилактические материалы по радио, а также видел информационные баннеры, расположенные в черте города, но не предполагал, что может сам стать очередной жертвой мошеннических действий.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Алданскому району проводятся мероприятия по установления лиц, причастных к этому преступлению.

В. Соловьева,

ОМВД России по Алданскому району.