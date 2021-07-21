«Стояли, как солдаты, города герои» – так называется выставка, на которую приглашает Алданский историко-краеведческий музей. Она посвящается недавно прошедшей 76-й годовщине Великой Победы и 80-летию начала Великой Отечественной войны, о чем со скорбью, со слезами на глазах вспоминали в минувший вторник, 22 июня. «Ах, война, что ты, подлая, сделала»… Первоначально, еще в мае, инициативу по организации выставки проявила председатель районного ветеранского совета Галина Ивановна Красноусова. Учащиеся художественного отделения Алданской детской школы искусств вызвались принять в ней участие, нарисовать портреты своих земляков – защитников Родины. Инициативу одобрили сотрудники музея, посчитали целесообразным устроить ее именно в своих стенах, чтобы экспонаты этой выставки вызвали живой интерес у посетителей, гордость за страну, народ-победитель, за стойкость городов, которые стремились захватить фашисты. В войну было разрушено 1 710 городов, 70 тысяч сельских населенных пунктов. Потребовался титанический труд, когда отгремели пушки, для их восстановления.





Города-герои… Каждому из нас что-то известно о них. Есть алданцы, которые в них непосредственно побывали, посетили музеи, места, где шли в войну кровопролитные бои. В конце восьмидесятых годов уже прошлого века мне довелось посетить город-герой Волгоград, увидеть воочию легендарный Мамаев курган с величественным монументом, панораму Сталинградской битвы, прославленный героической обороной дом Павлова. Переступив порог выставочного зала нашего историко-краеведческого музея, все это оживает в памяти. Такие чувства, уверена, испытают все, кто придет на выставку. А еще ее посещение значительно расширит кругозор о городах-героях, побудит вновь перелистать страницы героической истории Великой Отечественной войны.

Вниманию посетителей предоставлена полная иллюстрированная информация о Москве, Ленинграде, Сталинграде, Одессе, Севастополе, Бресте, Минске, Киеве, Новороссийске и других городах нашей страны, удостоенных столь почетного звания за мужество и несгибаемость. Вот несколько фактов. Первый удар приняла на себя Брестская крепость, среди защитников которой был Александр Митрофанович Филь, которым по праву гордятся Алдан и алданцы, ведь он, уроженец донской земли, остался жить и трудиться в нашем городе до последних своих дней. Среди экспонатов выставки портрет Александра Митрофановича. Нарисовал его юный художник. Образы земляков, участников Великой Отечественной войны – Николая Ильича Попова, Елизаветы Яковлевны Легостаевой, Федора Васильевича Медведева, Николая Антоновича Вылегжанина постарались также запечатлеть на бумаге учащиеся школы искусств.

Видим медаль «За оборону Ленинграда», которой был награжден Игнатий Степанович Стариков. Солдатский ремень, саперная лопатка, кисет для табака, пачка махорки и многие другие атрибуты военного времени обращают на себя внимание. Филателист Ильдус Абдулович Саддаров подготовил к показу тематическую коллекцию марок. В книгах «Память» значатся фамилии всех участников Великой Отечественной войны, ушедших сражаться с врагом из нашего золотопромышленного района. На репродукциях картин известных советских художников изображены героические эпизоды обороны городов, строительства противотанковых рвов, баррикад… Часть выставочного зала отведена реконструкции былого в годы войны. Попавшая в многоэтажный дом бомба расколола его пополам. Противотанковые «ежи» с колючей проволокой. Партизанская землянка с боеприпасами, среди которых муляж автомата. Выглядит как настоящий. Изготовил его работник музея Григорий Владимирович Ивашкин.

Первыми посетителями этой выставки стали отдыхающие на детских оздоровительных площадках ребята, участники молодежного клуба. Вдобавок к увиденному своими глазами и услышанному от экскурсовода они посмотрели слайды о городах-героях. У всех алданцев и гостей города еще есть возможность побывать на этой выставке – она продолжает свою работу.

Галина Пензина.

Фото предоставлены

Алданским

историко-краеведческим музеем.