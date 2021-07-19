Ароматный кусочек Италии











Самое популярное яство в Италии – пицца. Хотя первая пицца и не была изготовлена итальянцами, но она стала визитной карточкой и национальным блюдом этой страны. У лепешки с начинкой множество поклонников в разных уголках света, а история ее возникновения уходит далеко корнями в древние времена, когда она представляла собой кусок запеченного хлеба с салом. В России пицца появилась в 90-х годах прошлого века, и пришла она из США. А в Соединенные Штаты это блюдо попало благодаря миграции итальянцев. Именно там открылась первая в мире пиццерия «Пицца Ломбардии».

В современном мире выпекание пиццы – это несложный и отлаженный процесс в кулинарии. Создано множество разно-образных начинок для этой тонкой лепешки, как говорится, на любой вкус. Сегодня пицца наряду с остальным фастфудом: гамбургерами, хот-догами, бургерами стала любимым и полноценным блюдом.

В Алдане тоже есть фанаты итальянского национального блюда. Наряду со стационарными пиццериями большой популярностью пользуется и «Экспресс-пицца». Это пицца на вынос и с доставкой в удобное для вас место. Широкий выбор начинок удовлетворит вкус даже самого изысканного гурмана. В красочном буклете меню заявлено восемнадцать различных пицц.









– Когда открывали производство пиццы, подумали, чем можем быть полезными населению. Сделали упор на быструю доставку и разнообразие в выборе пицц. Два года назад, когда открывались, было немного страшно, так как производство пиццы в Алдане уже было. Но ведь конкуренция рождает спрос. Решили: если получится – хорошо, а нет – значит придумаем что-нибудь другое, – рассказывает управляющая Ксения Руденко.

Открыть производство пиццы с нуля оказалось непросто. Требовалось учесть все затраты на приготовление, приобретение оборудования, нанять курьеров, обучить персонал, качественно организовать рекламную кампанию.

Попробовать новую пиццу в феврале 2019 года хотелось многим алданцам. «Первый день открытия мы не забудем никогда, как и первую проданную пиццу, желающих было очень много. Мы начали работу двадцать первого февраля. Конечно, мы с коллективом отметили это событие. У нас на выбор большое количество пицц. Через полгода работы себя зарекомендовали десять из восемнадцати. Но убирать из меню остальные мы не стали – есть у этих позиций и свои любители. Часто заказывают пиццы «Экспресс» и «Белиссимо». А еще у нас было кафе, к сожалению, в прошлом году из-за пандемии СOVID-19 его пришлось закрыть», – улыбаясь, делится воспоминаниями Ксения.

Есть распространенное мнение, что экспресс-пицца – это уже готовый замороженный продукт, но на самом деле каждая пицца готовится исключительно по поступлению заявки от клиента. Обучиться стряпать пиццу может каждый, было бы желание.

– Наши пиццамейкеры обучались на онлайн-курсах. Особых секретов в ее приготовлении нет. В технологии изготовления все просто, а главное, доступно. Основную роль в выпекании играет оборудование, точнее, печь, в которой выпекают пиццу. Она поддерживает температуру 300 градусов, в домашних условиях такую пиццу не сделать в любом случае, – рассказывает Ксения.

Так, пиццамейкер Альбина Дмитриевна Кушнерок работает с самого открытия. «Технологию приготовления осваивала недолго. В основном здесь нужна скорость выполнения заказа. С восьми утра готовлю свежую нарезку на весь день, а с десяти утра принимаем заказы. Тесто тоже готовим утром и в течение дня. Оно у нас дрожжевое, быстрого приготовления. В праздничные и выходные дни на помощь мне приходит Ксения Александровна. А самые простые в приготовлении пиццы – это «Экспресс» и «Колбасное ассорти», – делится Альбина Дмитриевна. А еще признается, что из всего ассортимента по вкусу ей нравится пицца «Деревенская».

Несомненно, быстрое приготовление и широкий выбор итальянского блюда, а также бесплатная доставка приглянулись алданцам. В «Экспресс-пицце» для любителей тонких ароматных лепешек с колбасой и сыром готовится более ста пицц, а в праздничные дни – и того больше. Впереди первое июня – День защиты детей. А это значит, что подготовка к этому празднеству идет уже полным ходом.

Кстати, в магазине «Медведь» можно приобрести не только пиццу, но и другие кулинарные изыски. Здесь продаются ручной лепки пельмени, вареники, манты, колдуны. Еще разнообразная выпечка: пирожки, расстегаи, курники, сосиски в тесте, кулебяка, булочки. Для удобства есть и готовые блюда на выбор: салаты, куриные рулеты, отбивные, котлеты, холодец, жаренная и соленая рыба. Все это – собственного производства. На самом деле это небольшой рай для тех, кто хочет отведать домашней кухни. Повара и пекари готовят все с любовью и очень трепетно относятся к тому, какую продукцию предлагают жителям города.

Анна Юмадилова.

Фото автора.