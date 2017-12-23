2017 год отмечен значимыми событиями для золотодобытчиков Нижнего Куранаха. АО «Алданзолото» ГРК» удалось увеличить объемы производства, достигнув высоких результатов. Второй год досрочно выполняются годовые плановые задания по производству металла на Куранахской золотоизвлекательной фабрике, которая благодаря значительным инвестициям и вашим стараниям обретает вторую молодость. За два года ЗИФ существенно увеличила объемы переработки руды и нарастила показатели при довольно низком содержании золота в руде. Преобразования уже в ближайшем будущем позволят перерабатывать фабричным способом до 6 млн. тонн руды в год, производить до 6 тонн золота в год, а в дальнейшем и более.

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