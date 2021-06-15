Аналитики назвали регионы, где живут самые состоятельные семьи

Лидером рейтинга по уровню благосостояния семей в российских регионах в 2020 году остается Ямало-Ненецкий округ. Такие данные следуют из исследования РИА «Новости».

ЯНАО уже десять лет занимает первое место в рейтинге. По итогам 2020 года там в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциальный остаток составил 105,4 тысяч рублей.

На второй строчке находится Сахалинская область (75,3 тысячи рублей). Замыкает тройку лидеров Москва (73,4 тысячи рублей). Ханты-Мансийский автономный округ оказался на седьмой позиции (60,8 тысяч рублей), Тюменская область заняла десятое место (42 тысячи рублей), а Свердловская область — 24 место (30,9 тысяч рублей). Пермский край расположился на 28 строчке рейтинга (28 тысяч рублей), а Челябинская область на 37 (23, 8 тысяч рублей). Последние строчки с результатом менее шести тысяч рублей занимают Чеченская Республика, Ивановская область и Кабардино-Балкарская Республика.

Ранее также сообщалось, что лидерами по неравенству доходов населения по итогам 2020 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотка и Сахалин. Такие данные следуют из исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При этом самая высокая средняя зарплата в России зафиксирована на Чукотке (124,3 тысячи рублей), на втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (109,6 тысячи), на третьем — Москва (104,4 тысячи).