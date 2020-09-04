Александр Королев: наш заслуженный артист

«Вы – кумир! Вы – звезда! Вы – талант! Ваш голос – наше достояние и богатство» – так еще в 2005 году на «Музыкальном бомонде» подписала почетную грамоту, адресованную Александру Королеву, в то время начальник алданского управления культуры Елена Павловна Воронкова.

Верно, справедливо и точно и по прошествии 15 лет, когда Александр Королев готовится отмечать круглую дату – 70-летие. В добром здравии, с отличным настроением и полным творческой энергии 31 августа деятель культуры отметит солидный юбилей. Говоря о надвигающемся событии, Александр Васильевич не забывает упомянуть и еще две, пусть некруглые, но немаловажные для него даты. Действительно, пройдены значимые в жизни рубежи: свыше полувека трудового стажа, более трех десятков лет прожито в Алдане.

С юности он, обладатель множества званий и наград по результатам участия в музыкальных конкурсах и фестивалях, а также в целом на ниве творчества и развития культуры. А самыми почетными считает те, которые были получены именно в Якутии. Это звания заслуженного артиста Республики Саха (Якутия) и лауреата премии Серпа и Молота, которое ему присвоили в год 50-летия дружбы промышленного и сельскохозяйственного районов, золотая медаль и диплом республиканского фестиваля народного художественного творчества «В семье единой», врученные ему за высокое исполнительское мастерство. Он ветеран труда России, отличник культуры РС (Я), обладатель благодарственных писем и грамот за заслуги в развитии культуры Алданского района, Якутии и родной Украины.

Да, родом он из Кривого Рога. Рассказывает, что родился в рубашке, «Я долго не мог понять, почему человек, рожденный «в рубашке», счастливый. Оказывается, такой ребенок мог бы не родиться, не сделать первый вдох. Значит, мне действительно повезло», – говорит он. И оттого он верит, что различные совпадения, случайности – неслучайны, в его судьбе они значат много.

А как еще относиться, например, к тому, что его соседом, жившим в доме рядом, когда-то был Эдуард Ханок, ныне очень известный композитор. Эдуард Семенович в то время преподавал в музыкально-педагогическом институте. С ребятами – ровесниками Королева азартный педагог, бывало, гонял в футбол. Как утверждает Александр Васильевич, в один из дней подрабатывавший в соседнем кафе музыкантом Ханок как-то сыграл ему свеженаписанную «Потолок ледяной, дверь скрипучая…». Тогда юный криворожец в наскоро наигранной мелодии, признается, мало что понял. А вскоре песня стала хитом, что называется, на все времена.

В свое время амбициозная мечта Александра Королева – поступить в Одесскую консерваторию – не сбылась. В приемной комиссии отметили краску и тембр голоса молодого человека, однако незнание ни одной арии зарубежного композитора перечеркнуло весьма удачное начало. Абитуриенту предложили подучить материал и попробовать свои силы на следующий год, однако к тому времени Александр уже был студентом горного института.

Даже продолжая деятельность на другой стезе, а в Алдане, например, это была работа в политехникуме, педагогом в школе № 10, на производственных предприятиях, он не оставлял своего любимого дела – музыки. И вот уже много лет продолжает пожинать плоды творческого таланта на ниве культуры, давно трудится он в Государственном концертном оркестре Якутии.

Голос Александра Королева – ему уже было посвящено немало восхищенных отзывов – он никогда не обманывает ожиданий зрителя. Но в Александре Васильевиче восхищает и его поэтический дар – удивительное умение сплетать в живое стихотворное полотно факты и события, имена и детали, прямую речь и исторические аналогии. Всегда объемно, к месту, в точку. Он не из тех, кто торопится явить миру очередной сборник, «начиненный» виршами. Но его стихи не раз печатались на страницах «Алданки», много раз ложились на музыку. Он автор слов к песням алданских музыкантов Николая Котова, Анатолия Тузлукова, Ирины Щербининой, Орлова. Как рождаются такие песни, которые любят и помнят алданцы? Оказывается, по-разному. Так, после посещения старенького здания библиотеки имени Некрасова на ул. Октябрьской в Алдане Александр Королев написал:

Снова с вами я,

Здравствуйте, книги,

Сохранившие память веков.

В храме вашем

волшебные миги

Животворней живых родников.

В переплетах,

на тонких страницах

Бесконечность миров и мечты

А земля в мироздании мчится,

Вместе с ней,

как Вселенная, ты.

Книжный храм

на Октябрьской улице,

Здесь тобою гордятся всегда.

Ты, «некрасовка»,

берег мудрости,

На котором стоит наш Алдан.

А вскоре стихотворение обрело мелодию. Вот как он рассказывает об этом: «Ирина Щербинина при мне на репетиции садится за инструмент, смотрит на слова – и уже играет мелодию. Все! Песня родилась! Она записала для меня ее на магнитофон, потом оформила в нотах».

С Николаем Котовым его связывает долгая дружба и творческий союз. «Он большой знаток поэзии, очень интеллигентный и много знающий человек», – говорит о композиторе Александр Васильевич. Вместе они стали авторами «Баллады о датах» к юбилею Победы, корпоративных песен «Железных дорог Якутии» и ЮЯЭС, а также гимна фестиваля «Поет село родное». Премьера песни должна была состояться на центральной площади рядом с Домом культуры, Александру Васильевичу предстояло спеть ее вместе с хором «Ветераны Алдана». «Нужно сдавать текст на утверждение, а мне не лезет в голову первый куплет. Второй-третий, вроде, ложатся, а начала нет, – рассказывает Королев. – И я чуть ли не в полутрансе смотрю на стену, на ней фотообои – березовая роща. И «вижу», как сверху льются ручейки. И я пишу: «Рекой, набравшей силу, сквозь годы, ширь и даль разлился по России народный фестиваль. Поет село – душа народа, на храмах вторят колокола, истоки песен и вечность рода России мудрость от села».

«Спонтанно могут приходить только экспромты. Они несерьезны, они шутливы, – говорит о своем творческом методе Александр Васильевич. – Для остального нужна подготовка. Сначала идея прокручивается в голове, вынашивается. Порой помогает музыка, ритм. Например, строчка для песни энергетиков «Шагают опоры-титаны» родилась, когда шел на работу. В обычной жизни я не жаворонок и не сова, вовремя ложусь спать и легко просыпаюсь по утрам. Но если нужно писать, если приходит вдохновение, я долго не могу уснуть, новые строчки приходят и во сне, могу проснуться и что-то дописать».

Чем еще может гордиться юбиляр? Несомненно, тем, что посчастливилось быть ведущим концертов Елены Образцовой, Зураба Соткилавы, которые состоялись несколько лет назад. Тогда мировые знаменитости выступили вместе с Государственным концертным оркестром Якутии в столице республики.

Или, например, горд он тем фактом, что стал одним из исполнителей песни «Алдан эне» Алданского ысыаха. Запись состоялась накануне праздника. Мини-студия была оборудована на третьем этаже гостиницы в Центре подготовки лыжников. Режиссер Руслан Тараховский дал послушать ему уже записанные части песни и вручил слова «Алдан, живи! Алдан, цвети! Моя судьба с тобою быть всегда…». «Мы записали их с первого дубля. Он предложил сделать еще один – я отказался», – рассказывает музыкант. Так этот куплет и прозвучал на празднике.

И, конечно, особый предмет гордости Александра Королева – его семья, дочь Юлия, увлеченная серьезной научной работой в области генетики. Во время встречи Александр Васильевич поделился большой радостью: дочка едет к нему на юбилей из Томска, где живет, учится и работает.

Ко всем его талантам Александр Васильевич искушен еще и кулинарном искусстве. Нередко его можно видеть в магазинах города, скрупулезно выбирающим продукты к праздничному столу или рядовому обеду. Настоящий украинский борщ, запеченая уточка или картошечка, поджаренная так, как любит дочка, – Королев может порадовать и удивить гостей и близких. Вместе с супругой Ольгой Александровной они пекут хлеб: она заводит тесто, а он выпекает увесистые буханки.

К рецептам как к сценариям будущего кулинарного произведения он тоже подходит творчески – адаптируя и перерабатывая их под свой вкус.

Наличие кулинарных способностей, считает Александр Королев, у него от мамы, чей борщ всегда заслуживал похвалы односельчан.

Уже почти полгода культурно-массовые мероприятия в Алдане и Якутии под запретом в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По этой же причине Государственный концертный оркестр пока не имеет возможности репетировать в полном составе. Но Александр Васильевич уверяет, что не боится потерять творческую форму и долгие паузы идут его голосу только на пользу. «Недавно на юбилее тещи спел «Заздравную чару» и понял, что я еще звучу! – с удовольствием отмечает он. – После отпусков я выхожу с более живым и звучным голосом: он отдыхает и от этого не становится хуже», – заверяет Александр Васильевич.

Уверены, нам, зрителям, еще много раз посчастливится в этом убедиться, снова и снова мы будем рады видеть Александра Королева на сцене, предстающего в классическом облике, в волшебных для детей или шуточных образах, которые ему тоже не чужды, услышим его мягкий, проникновенный конферанс зачастую со стихами собственного сочинения. С юбилеем, маэстро! Браво!

Ирина ВИНОГРАДОВА.

Фото из семейного архива и сети интернет.